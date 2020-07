Uomini e Donne, Alessandro Graziani stupisce su Giovanna Abate

Alessandro stupisce su Giovanna

Purtroppo le cose non sono andate bene tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Quest’ultimo pare che abbia sfruttato la visibilità del programma di Maria De Filippi per sponsorizzare le magliette con il marchio My Friend. In effetti da quando sono usciti dallo studio, non ha più parlato della relazione con la tronista e ciò ha alimentato i dubbi dei telespettatori.

Giovanna ha promesso ai follower che chiarirà la situazione solo quando avrà la certezza della rottura. Nel frattempo Alessandro Graziani, uno dei suoi corteggiatori, ha dato un parere sulla faccenda. Dopo aver tutelato Serena Enardu a spada tratta, anche stavolta ha nuovamente confermato ai fan di essere davvero una brava persona.

‘Avrei voluto inviarle un messaggio per sapere come sta’

Alessandro stupisce su Giovanna con un messaggio che ha deciso di condividere sui social. Il ragazzo ha deciso di andare via da Uomini e Donne perché consapevole di non avere alcuna possibilità con lei. L’attenzione era sempre focalizzata su Sammy e Davide Basolo, ovvero colui che si è presentato come l’Alchimista.

La giovane non ha mai nascosto l’interesse per Sammy, in quanto spesso ha messo in un angolino Alessandro. E’ stato incolpato di essere pacato e tranquillo, così non ci ha pensato due volte a gettare la spugna. Nonostante tutto ha confessato di volerle stare accanto nel caso volesse una spalla su cui piangere.

Avrebbe voluto essere lui la scelta, ma a prescindere da tutto non ha intenzione di lasciarla sola dopo la rottura. Si è legato molto a lei, quindi non esiterà a darle una mano se vorrà. Anche ai tempi del flirt con Serena non ha fatto altro che difenderla, soprattutto per non denigrarla agli occhi del figlio. Anche se ha meno di 30 anni, ha mostrato di avere una maturità degna di ogni rispetto.

Alessandro sul trono?

Alessandro piace al pubblico di UeD al punto tale da chiedere alla redazione di proporgli il trono. Per il momento Alessandro si sta godendo le vacanze e non ha dato cenno su una sua presunta partecipazione nel ruolo di tronista. Potrebbe condividere l’esperienza con Davide, il quale è riuscito in poco tempo a conquistare per il corteggiamento riservato a Giovanna. Rivedremo entrambi a settembre? Per scoprirlo non ci resta che attendere.