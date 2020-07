Alessia Marcuzzi sbotta sui social per le critiche: ‘Basta non ne posso più’

Alessia sbotta sui social

Da qualche mese Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al centro del gossip per la loro rottura definitiva. Anche se non hanno mai riferito il reale motivo di tale decisione, hanno lasciato intendere che c’è stato l’ennesimo tradimento di lui.

Se lei all’inizio si è mostrata con le lacrime agli occhi, oggi è felicemente legata a un noto imprenditore napoletano. I follower sono contenti per il nuovo amore mentre non vedono di buon occhio Alessia Marcuzzi. E’ stata critica e offesa per aver avuto una relazione nascosta con Stefano. Ragion per cui la diretta interessata è intervenuta per chiarire la sua posizione.

‘Mi avete stancata, non voglio ricevere più offese’

Alessia sbotta sui social perché è stufa di essere definita il terzo incomodo. Non ha ancora capito perché sia stata menzionata nella situazione sentimentale della coppia. Si dice sul web che l’argentina abbia letto delle conversazioni spiacevoli del compagno, così è subentrata la crisi.

In realtà le cose sono andate diversamente, però non sono state spiegate. E’ intervenuta Belen che ha difeso Alessia a spada tratta dalle malelingue. Si è arrabbiata a causa della cattiveria della gente che senza motivo ha inventato questo pettegolezzo. Inoltre ha aggiunto che oltre ad essere colleghe, sono anche grandi amiche.

Tra loro c’è grande stima e affetto, dunque non ha permesso a nessuno di rovinare l’amicizia. I più scettici si sono posti delle domande quando Alessia ha ufficializzato la separazione dal marito. Magari quest’ultimo potrebbe aver fatto delle spiacevoli scoperte sull’ex moglie. Stefano, o qualcun altro, potrebbe aver inciso sul divorzio?

Nuovo amore per Stefano

Alessia sbotta sui social mentre Stefano ha optato per il silenzio. Probabilmente si sta dedicando alla conoscenza della modella venezuelana Mariana Rodriguez. Non ha alcun grado di parentela con Belen. Entrambe, però, hanno in comune l’indiscussa bellezza e la carriera nel mondo dello spettacolo. La giovane è stata vista sulla barca noleggiata da Stefano per solcare i mari del golfo di Napoli. Per molti non ci sarà un proseguo, poiché l’ex ballerino di Amici è noto per alcuni gesti di infedeltà. Basta ricordare il modo in cui lasciò Emma Marrone e ciò che determinò il divorzio con Belen.