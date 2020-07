Sammy Hassan è tornato con la moglie? In un video si sente la sua voce e scatta il gossip (FOTO)

Sammy Hassan e Giovanna Abate stanno facendo molto parlare di sé, specie il primo è finito nel polverone per essere, forse, tornato insieme alla sua ex moglie. Alcuni fan hanno notato un dettaglio inequivocabile in uno dei video pubblicati dal ragazzo.

Secondo molti, nelle clip in questione si sente palesemente la voce della donna e questo certificherebbe l’avvenuto ritorno di fiamma. Ma i rumors non sono soltanto questi, c’è anche chi ipotizza che i due non si siano mai lasciati. Vediamo tutti i dettagli.

I rumors su Sammy e Giovanna

Una volta terminato Uomini e Donne, Sammy e Giovanna hanno cominciato a comportarsi in modo molto strano. La coppia, infatti, si è mostrata in pochissime occasioni sui social e poi ha fatto perdere completamente le tracce. Da quel momento in poi si sono susseguiti una serie di post alquanto criptici, che hanno lasciato intendere che la loro conoscenza si sia subito interrotta. Naturalmente, il pensiero della maggior parte degli utenti è stato alquanto chiaro, dato che molti hanno ritenuto che i due avessero voluto fare solo un po’ di business.

Nessuno dei due si è mai espresso chiaramente sulla vicenda, ma sui social stanno cominciando a trapelare più dettagli del dovuto. In queste ore, ad esempio, gira voce che Sammy Hassan sia tornato con la sua ex moglie. Il giovane è stato sposato e da quella relazione ha avuto anche un figlio, il piccolo Cristianino. Già in passato erano trapelate voci di questo genere, ma stavolta la situazione sembra inequivocabile.

Hassan beccato con la moglie?

Alcuni fan hanno contattato Deianira Marzano per informarla del fatto che in alcune IG Stories del giovane si sentisse la voce della sua ex. Questo, dunque, dimostrerebbe che i due siano tornati insieme. Sammy Hassan, però, non ha mai parlato dell’ipotetico ritorno di sua moglie, cosa che per molti è solo una strategia finalizzata a non perdere follower. Altri, invece, ipotizzano che il giovane non abbia mai lasciato davvero sua moglie e sia andato a Uomini e Donne solo per soldi.

Dopo il programma, in effetti, il ragazzo si è cimentato nel lancio della sua nuova collezione di magliette targate “My Friends”. Il tempismo di tale azione sembra non lasciare spazio ad incertezze. Per il momento, però, Sammy non ha confermato né smentito questo genere di pettegolezzi.