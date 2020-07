Chiara Ferragni in un’intervista, battuta piccante su Fedez: “Ho riscoperto le piccole cose…” (VIDEO)

Nell’episodio numero 27 del nuovo programma di Fedez, chiamato Muschio Selvaggio, è stata effettuata un’intervista a Chiara Ferragni. Ogni giorno su Youtube va in onda un format condotto dal rapper e da Luis Sal incentrato sull’intrattenimento.

La moglie del cantante è stata chiamata ad intervenire per parlare dei momenti salienti della sua vita professionale. Chiara ha spiegato da dove è cominciata la sua carriera e come ha fatto a raggiungere le vette di adesso. Durante il racconto, però, non sono mancate frasi piccanti verso suo marito.

Il racconto sulla carriera di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista a Muschio Selvaggio in cui ha parlato in modo parecchio approfondito della sua carriera. La donna ha ammesso di aver cominciato la sua attività per gioco attraverso alcuni blog. Inizialmente non credeva affatto di poter guadagnare dei soldi dalla sua passione. Poco per volta, però, l’influencer ha acquisito sempre più consensi, ma la vera svolta è avvenuta nel momento in cui è andata a Los Angeles.

Ad un certo punto della sua vita, infatti, ha deciso che avrebbe dovuto dare una svolta alla sua esistenza, cosa che in Italia non sarebbe riuscita a fare. In America, così, ha cominciato a farsi conoscere fino a diventare molto famosa. Quando poi è ritornata in Italia, la sua posizione è drasticamente cambiata ed ha acquisito una posizione professionale di grande pregio. Nel raccontare il momento del suo ritorno in patria, però, la fanciulla si è lasciata scappare una frase che ha subito generato scalpore.

Il dettaglio piccante durante l’intervista

Nel dettaglio, la donna ha detto che, una volta in Italia, ha conosciuto Fedez ed ha riscoperto il piacere delle piccole cose. Questa espressione ha fatto sorridere suo marito, che non ha potuto fare a meno di intervenire. Il rapper, infatti, ha evidenziato il collegamento piccante che potesse esserci dietro le parole della moglie. Chiara Ferragni è scoppiata a ridere e poi ha proseguito nell’intervista.

Un aspetto molto interessante che è stato messo in evidenza riguarda la concezione che molte persone hanno del lavoro dell’influencer. A tessere le lodi della protagonista è stato Fedez, il quale ha detto che sua moglie è stata in grado di rivoluzionare il mondo dell’imprenditoria dando lavoro a molte persone. Nonostante questo, però, spesso viene etichettata solo come una “stupida che si fa le foto”. Questo, a suo avviso, è assurdo.