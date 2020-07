Giancarlo Magalli replica alle accuse di Adriana Volpe e svela: “Ho rifiutato tanti soldi”

Continua incessante la guerra social tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Dopo l’intervista della donna a Tv Sorrisi e Canzoni, è toccato al conduttore rilasciare alcune dichiarazioni. La rivista scelta, però, in questo caso è stata Nuovo TV.

Il presentatore de I Fatti Vostri ha replicato alle polemiche sollevate dalla sua rivale e l’ha esortata a smettere di alimentare questa guerra social. Inoltre, ha anche svelato un retroscena in merito al GF VIP.

La replica di Giancarlo ad Adriana Volpe

Da quando Adriana Volpe ha preso parte al Grande Fratello VIP è tornata in auge la guerra con Giancarlo Magalli. I due, dopo essere stati co-conduttori del programma Rai, sono finiti in pessimi rapporti. Da quel momento, però, sono passati diversi anni, ma l’astio sembra non essersi affatto affievolito. Di recente, Adriana ha accusato il suo ex collega di aver parlato male di lei e dei suoi pessimi ascolti al nuovo programma Ogni Mattina. Giancarlo, allora, dopo l’ennesima provocazione, ha deciso di reagire.

Nel corso di un’intervista ha spiegato di essere davvero stanco di tutta questa polemica. Per questo motivo, ha invitato la donna a smetterla di parlare di lui solo per creare un po’ di scalpore. A suo avviso, infatti, la protagonista sfrutterebbe il suo nome solo perché ha capito che in questo modo riesce ad attirare a sé i riflettori. Durante lo sfogo, poi, il presentatore ha toccato anche un altro tasto molto delicato.

L’indiscrezione di Magalli sul GF VIP

Quando Adriana Volpe era nel reality show di Canale 5, a Giancarlo Magalli fu proposto di partecipare per avere un confronto con lei. Tale indiscrezione è stata confermata dal diretto interessato, il quale ha aggiunto anche altri dettagli. Nello specifico, il presentatore ha detto di non aver voluto accettare la proposta di Signorini in quanto non gli andava di mettere in difficoltà la concorrente. D’altra parte, non voleva neppure finire sotto le grinfie e le accuse della donna.

Tale rifiuto gli è costato un bel po’ di soldi, dato che il cachet offerto fu davvero parecchio alto. Il protagonista dell’intervista, ovviamente, non ha parlato di cifre esatte, ma ha lasciato intendere palesemente che si trattasse di un lauto compenso. Adriana, per il momento, si sta cimentando nella conduzione del nuovo programma e per il momento non ha ancora replicato alle dichiarazioni del suo ex collega.