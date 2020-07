Uomini e Donne, un corteggiatore ha preso in giro tutti. Ecco chi è

Un corteggiatore ha preso in giro

Uomini e Donne tornerà a settembre su canale 5 per la gioia dei telespettatori. Nel frattempo seguono con interesse le storie d’amore dei tronisti dell’ultima edizione. Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono felicemente fidanzati e vivono sotto lo stesso tetto. Giulia Quattrociocche ha lasciato Daniele Schiavon, ma a breve renderà padre il nuovo compagno.

Carlo Pietropoli si dichiara sempre più innamorato di Cecilia Zagarrigo mentre Sonny Di Meo riempie di attenzioni Sara Shaimi. Purtroppo non tutti hanno la fortuna di conoscere persone realmente interessate all’amore. Non a caso un partecipante è stato accusato di aver recitato un copione ai danni di una tronista.

‘Sammy è tornato con l’ex moglie’

Un corteggiatore ha preso in giro tutti? Ecco la domanda che in tanti si stanno ponendo sul web. Nello specifico si tratta di Sammy Hassan, ovvero la scelta di Giovanna Abate. Si dice che non si siano mai fidanzati perché non hanno avuto il tempo necessario. Lui non ha mai aggiornato sulla relazione, ma si è sempre focalizzato sulla sua produzione delle t-shirt con il marchio Myfriend.

Inoltre ha festeggiato il compleanno in una locale con amici e Giovanna non era presente. Quella sera era in compagnia dell’ex fidanzata del ‘rivale’ Davide Basolo. Infine si sta vociferando che sia addirittura tornato con la madre del figlio. Per il momento la notizia non è stata né confermata, né smentita dal diretto interessato. Fatto sta che sta ricevendo tante critiche sul web, in quanto avrebbe potuto evitare di illudere la tronista.

Quest’ultima ha chiesto tranquillità per capire meglio come stavano realmente le cose tra loro. Alla fine è subentrato il silenzio con l’ipotetico ritorno di fiamma con l’ex moglie. Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello, aveva messo in guardia Giovanna dall’uomo, ma non è servito a nulla. Del resto al cuore non si comanda.

L’estate di Giovanna

Nonostante non sia un bel periodo, Giovanna non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere. In questi giorni si sta rilassando con amici in un luogo di villeggiatura. Non sta menzionando Sammy, probabilmente perché non ha nulla da dire. I fan del programma di Maria De Filippi sperano che possa trovare l’anima gemella al di fuori del contesto televisivo. Molti sperano in un riavvicinamento con Alessandro Graziani.