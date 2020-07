Elodie ricordate la sua ex fiamma Lele di Amici? Il cambiamento è radicale (FOTO)

Elodie Patrizi, che fine ha fatto la sua vecchia fiamma Lele Esposito?

Elodie e Lele Esposito sono stati la coppia più chiacchierata di Amici, una passione comune li ha fatti innamorare. I ragazzi sono amanti della musica e proprio grazie a questa si sono uniti in una relazione ormai giunta al termine. Da quel momento in poi hanno preso due strade separate. Lei è una celebrità del mondo della musica, lui invece è scomparso.In questi giorni è venuta fuori una foto di lui che mostra un evidente cambiamento. Si fa fatica a riconoscerlo.

In foto appare con un fisico scultoreo, un atleta con i capelli cortissimi e lo sguardo deciso. Così ha inaugurato la stagione estiva, con un cambiamento repentino che lascia al passato il viso da sognatore con capelli a spazzola.

Sono subito arrivati tanti commenti positivi, i follower di Lele si si sono complimentati: è sempre stato bello, ma adesso è irresistibile. In quest’ultimo periodo il ragazzo è entrato a far parte del mondo della web-serie. Anche la vita lavorativa procede alla grande, a gonfie vele. La ragazza è stata fortunata ad averlo al suo fianco, entrambi hanno goduto di una grandiosa possibilità, entrare nella scuola di Amici lasciando il segno. Se oggi si parla di loro, un motivo c’è. (Continua dopo la foto)

Elodie, il suo cuore è nuovamente impegnato, con Marracash è una storia tutta nuova

Elodie, l’icona del mondo della musica, ha coltivato una passione che adesso è diventata il suo lavoro. Ha scalato le classifiche italiane ed internazionali. Tutto in pochissimo tempo. La sua storia con Lele ha fatto sognare e battere i cuori dei loro follower. Poi è giunta al termine con molto dispiacere. Oggi il suo cuore è impegnato, al suo fianco c’è Marracash, un altro musicista che si è impegnato con talento ed energie per ottenere ciò che ha adesso.

La musica fonte d’amore per la cantante, sia con Lele che con Marracash

I due si sono incontrati sul set del video Margarita, tormentone estivo conosciuto in tutto il mondo, proprio come fu anche per Lele. Per loro il trampolino di lancio sia lavorativamente parlando che sentimentalmente è stato Amici.

Insomma galeotta fu la musica per Elodie. In questo caso la relazione sembrerebbe dare grandi speranze per un buon esito rispetto al passato. I due fanno ben sperare anche perché di loro si parla ben poco. Sono tanto riservati e non lasciano trapelare notizia, che sia positiva o negativa. Un pò com’è stato anche con Lele.