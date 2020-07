Tina Cipollari in vacanza ma senza Vincenzo Ferrara: è davvero finita con l’imprenditore? (FOTO)

L’opinionista di uomini e donne di nuovo single

Tina Cipollari alcuni mesi fa sembrava pronta addirittura per il grande passo. Dopo la fine della storia con Kikò Nalli, l’opinionista aveva iniziato una nuova vita accanto a Vincenzo Ferrara. Purtroppo, alcuni rumors rivelano che la donna sia tornata single e lo confermano anche alcune foto da lei pubblicate sui social.

Tina Cipollari sta cercando in tutti i modi di superare l’accaduto cercando di prendersi del tempo per sé stessa e la sua famiglia. Ora che Uomini e donne è fermo per la pausa estiva, la vamp può dedicare tutto il suo tempo ai figli ma soprattutto al relax e al divertimento. Durante queste ultime settimane infatti si è mostrata in giro tra shopping, spa e sopratutto insieme ad un altro uomo, Federico Fashion Style. Insieme, si stanno godendo anche il meraviglioso mare della Sardegna e a confermarlo è proprio la stessa opinionista.

Tina Cipollari in vacanza con il suo caro amico parrucchiere

Anche per Tina Cipollari sono arrivate le tanto meritate vacanze. La nota opinionista ha deciso di staccare la spina da tutto quello che negli ultimi mesi le è successo. La quarantena, infatti, ha costretto tutti a rimanere in casa compresa la stessa Tina che, durante la giornata di ieri ha deciso di partire per la Costa Smeralda. In molti, però, hanno notato un dettaglio, ovvero che Tina non è sola. Accanto a lei però non c’è l’uomo che avrebbe dovuto sposare ma bensì il suo amato parrucchiere. (Continua dopo la foto)

Cosa è successo con Vincenzo Ferrara?

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un altro uomo nella vita di Tina Cipollari, sopratutto dopo che solo pochi mesi fa era pronta alle nozze. L’opinionista del programma della De Filippi, sembra divertirsi durante le sue vacanze in costa Smeralda.

Insieme a lei il noto parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style.Nelle ultime settimane la “coppia” sembra passare molto tempo insieme tra acconciature e cene varie, tanto da lasciar pensare in modo malizioso tutti.

Tina Cipollari non ama molto parlare della sua vita privata e sentimentale, ma dalle immagini da lei postate potrebbe aver trovato finalmente l’uomo della sua vita. In tanto, sono molti i fan che si chiedono cosa sia accaduto con il ristoratore fiorentino. Proprio prima del lockdown i due erano stati immortalati a cena insieme ai tre figli di lei. Una cenetta familiare che aveva fatto sognare le sue numerosissime fan…