Manifest 2, anticipazioni 24 luglio 2020: Saanvi in stato confusionale

Manifest 2 torna a partire dalle ore 21.20 circa, su Canale 5 in prima visione assoluta, venerdì 24 luglio 2020. Tre nuovi episodi terranno alta l’attenzione dei telespettatori. Finalmente, i passeggeri del Volo 828 verranno a sapere che cosa c’è dietro le chiamate inquietanti che stanno ricevendo. Ben sarà determinato a non perdere sua figlia, completamente assuefatta dalla Chiesa dei Credenti.

Stando agli spoiler di Manifest 2, alcuni fanatici vorranno eliminare per sempre i passeggeri del Volo 828. Ben proverà a trovare un punto di incontro con Olive, mentre una scoperta di Saanvi potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi.

Manifest 2 spoiler 24 luglio 2020 su Canale 5

Nel primo episodio della serata, crescerà l’intesa tra TJ e Olive, che passeranno ore piacevoli in un locale. Nel frattempo, continuano le indagini per scoprire che cosa è successo sul Volo 828. A tal proposito, Ben verrà a sapere che alcuni passeggeri hanno ricevuto una strana chiamata che potrebbe spiegare molti eventi. Certo di essere sulla strada giusta, Ben chiederà aiuto ad Adrian. Stando alle anticipazioni di Manifest 2, si verrà finalmente a sapere che cosa c’è dietro le inquietanti chiamate e i passeggeri, saputa la verità, si lasceranno sopraffare dall’ansia.

Ben dovrà fare anche i conti con la Chiesa dei Credenti, che ha assorbito tutte le energie di sua figlia. Come farà a non perderla del tutto? Michaela verrà messa alla prova da Zeke. Gli spoiler del primo episodio della quarta puntata di Manifest 2 svelano inoltre che Saanvi rivedrà una persona che ha fatto parte del suo passato sentimentale.

Ben e Olive fanno una scoperta

Proseguendo con le anticipazioni della prossima puntata di Manifest 2, Ben e Olive proveranno a trovare un punto di incontro dopo un evento tragico. I due finiranno per scoprire un retroscena inquietante che li sconvolgerà. Nel secondo episodio della serie Tv, alcuni fanatici saranno decisi ad uccidere i passeggeri del Volo 828 e Jared verrà coinvolto nella faccenda. Colpo di scena dopo l’intuizione di Saanvi: ciò che scoprirà può cambiare tutto.

Nel terzo episodio di Manifest 2 in onda il 24 luglio 2020 su Canale 5, Saanvi verrà trovata in stato confusionale dopo la sua scoperta. Le sue ricerche per mettere fine alla Data di Morte sono sempre più pericolose. A trovarla sarà Zeke. Le anticipazioni raccontano inoltre che Olive si metterà alla ricerca di un importante manoscritto, mentre Michaela dovrà fare i conti con dei problemi sul lavoro. Per rivedere tutte le puntate della serie Tv fantascientifica basta collegarsi al portale gratuito Mediaset Play.