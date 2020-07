Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al GF Vip? Arriva la risposta della coppia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno rilasciato una nuova intervista su come vanno le cose tra loro. Hanno anche approfittato per rispondere sulla loro possibile partecipazione al GF Vip.

Andrea e Arianna al GF Vip? Arriva la risposta della coppia

Andrea Cerioli è diventato popolare al pubblico di Canale 5 prima per la sua partecipazione al Grande Fratello, poi aver fatto il tronista a Uomini e Donne in cui ha scelto Valentina Rapisarda. La loro storia si è conclusa dopo tre anni e lui ha deciso di provare l’esperienza di tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip. Lì si è interessato ad Alessandra Sgolastra, ma lei ha preferito tornare con il suo fidanzato.

Maria De Filippi gli ha proposto il trono per la seconda volta e lì, molto prima del previsto, ha scelto Arianna Cirrincione, per la quale ha provato una sorta di colpo di fulmine. Dopo un anno e mezzo convivono e il loro amore sta procedendo a gonfie vele. Da settimane si vocifera che potrebbero essere concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ebbene, la coppia, attraverso Uomini e Donne Magazine, ha smentito categoricamente questa possibilità. Andrea, in particolare, ha detto che ha già vissuto quell’esperienza, nella versione nip, e nonostante la ricordi con affetto, non ha nessuna intenzione di ripeterla. Insomma, i rumors sono del tutto privi di fondamento.

Matrimonio e figli in vista?

Dal giorno della scelta è passato ormai un anno e mezzo. Dopo un primo periodo di crisi, Andrea e Arianna hanno trovato il loro equilibrio e prima hanno vissuto insieme a casa di Andrea, poi ne hanno acquistato una tutta per loro. Lì possono vivere la loro quotidianità fatta di cose semplici. Le cose vanno bene e anche se litigano spesso per cose banali e di vita quotidiana, pensano entrambi al matrimonio, anche se non nell’immediato futuro.

Invece, un argomento che affrontano spesso è quello di avere un bambino. Per entrambi sarebbe la realizzazione di un sogno, un qualcosa di meraviglioso, ma prima vogliono crearsi una vita indipendente e sicura, in modo da poterlo crescere con serenità e sicurezza, anche economica.

Per quanta riguarda il lavoro, ad ogni modo, entrambi continuano a lavorare con i social. Mentre, Andrea ha precisato che anche se ha dedicato una canzone alla mamma, scomparsa qualche anno fa, non continuerà assolutamente a cantare. Non l’ha mai pensato, la canzone per la mamma è stato un gesto per ricordarla.