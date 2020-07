Elettra Lamborghini, la strana sorpresa in albergo: tanga e vibratore

Elettra Lamborghini e il kit per una notte di passione

Di recente, a causa di una distrazione, Elettra Lamborghini aveva condiviso una Storia sul suo account Instagram in cui col cellulare inquadra a clamorosamente il suo vibratore. Quest’ultimo lasciato incustodito sul comodino della sua camera da letto.

Dopo una gaffe che ha scatenato una serie di reazioni da parte dei follower, l’ex giudice di The Voice of Italy si è ritrovata nella medesima situazione. Una cosa del genere era capitata anche ad un coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di quella composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Dopo essere stata ospite ad un evento fashion, insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, la ricca ereditiera si è ritirata nella camera d’hotel che era stata prenotata appositamente per lei. E proprio sul comodino non era presente solo un vibratore, ma un vero e proprio kit per trascorrere una notte di passione. La reazione della diretta interessata, ma in particolare del fidanzato Afro Jack, è stata tutto un programma.

La ricca ereditiera ironizza sul kit trovato in albergo

Sembra proprio che a fornire a tutti i clienti un “kit di piacere per adulti” è compito della direzione dell’albergo in questione. Inoltre, stando alla reazione di Elettra Lamborghini, quest’ultima non è rimasta per nulla sorpresa.

L’ex giudice di The Voice of Italy non ha perso tempo a realizzare una Storia sul suo profilo Instagram per rivelare ai follower del clamoroso ritrovamento nella sua camera. La professionista ha fatto vedere una scatolina di cartone all’interno della quale, erano contenuti dei profilattici, un vibratore e anche un gel lubrificanti e un tanga.

Elettra Lamborghini trova la scritta Ti Amo sullo specchio

Nel video in questione Elettra Lamborghini è apparsa abbastanza divertita dalla situazione nella quale di è ritrovata insieme al futuro sposo Afro Jack. Inoltre, con il suo solito senso dell’umor, la cantante emiliana ha svelato a tutti coloro che la seguono sul social network dei succosi dettagli di quello che le stava accadendo nella camera d’albergo.

Ma non è finita qui, infatti la ricca ereditiera si è ritrovata con la scritta ‘Ti Amo’ sullo specchio del bagno. Una frase abbastanza inquietante che è stata scritta con molta probabilità da un impiegato dell’Hotel. Un uomo che avrà una vera e propria cotta per l’ex giudice di The Voice of Italy.