DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 22 luglio: Sanem fa preoccupare i suoi genitori

Trentunesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno prosegue senza sosta. Cinque appuntamenti settima li, ovvero dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 al posto di Uomini e Donne.

Le anticipazioni della nuova puntata in oda mercoledì 22 luglio 2020, svelano che I genitori di Sanem saranno molto preoccupati per lei. Una volta raggiunto il set dello spot pubblicitario si renderanno conto che la loro secondogenita ha letteralmente perso la testa per il suo datore di lavoro Can Divit.

Nihat e Mevkibe preoccupati per il destino di Sanem

Le anticipazioni del 31esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 22 luglio 2020, svelano che tutto lo staff della Fikri Harika saranno ancora impegnati con la realizzazione dello spot pubblicitario. Sul set allestito nei pressi di un bosco giungeranno pure Nihat e Mevkibe per portare da mangiare a tutti i collaboratori. Inoltre sarà presente anche Polen rimasta ad Istanbul con lo scopo di far tornare tra le braccia dell’ex fidanzato Can e allontanarlo definitivamente da Sanem.

E proprio quest’ultima farà preoccupare il padre e la madre non appena scatenerà la gelosia di Polen. Il motivo? L’aspirante scrittrice riempirà di attenzioni l’affascinante fotografo, nonché suo datore di lavoro. Nel dettaglio, i genitori della protagonista durante le riprese si renderanno conto di un particolare che verrà notato da tutti i presenti. I due scopriranno che la loro secondogenita si è presa una cotta per il Divit.

Sanem messa in guardia dai suoi genitori

Gli spoiler della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che convinti a proteggere la figlia, gli Aydin cercheranno di trovare una valida soluzione per non vederla soffrire per amore. Nello specifico il signor Nihat su consiglio della sua dolce metà inviterà la secondogenita a tornare a casa per impedirle trascorrere altro tempo con il suo datore di lavoro Can Divit.

Mevkibe sarà convinto che il fotografo pur essendo un ragazzo abbastanza educato non provi nessun sentimento per la congiunta. Invece, la moglie è certa che Sanem frainteso le intenzioni del fratello maggiore di Emre. Quindi non perderà tempo a metterla in guardia dicendole di non dover stare male per una persona che non nutre nessun interesse sentimentale nei suoi confronti.