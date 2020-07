Giovanna Abate cena di lusso a Capri con un uomo, caos sul web: “Tutto sfarzo” (FOTO)

Giovanna Abate è stata beccata a Capri in compagnia di un uomo misterioso. L’ex tronista di Uomini e Donne pare abbia completamente rimosso tutto ciò che ha vissuto nel talk show e si sta dando alla bella vita.

Gli utenti del web hanno fatto una descrizione alquanto minuziosa di cosa sia accaduto, al punto che è scattata la polemica. In molti hanno accusato la fanciulla di essersi montata la testa dopo la partecipazione al talk show di Maria De Filippi.

Giovanna a Capri in dolce compagnia

In questi giorni si sta molto parlando di Sammy e Giovanna e delle loro dichiarazioni in merito alla rottura. La coppia ha deciso di interrompere la loro relazione dopo pochissimi giorni di conoscenza e questo ha insospettito parecchio i fan. Inoltre, il fatto che nessuno dei due abbia voluto affrontare la vicenda sui social non ha fatto altro che acuire i pettegolezzi. Ad ogni modo, attraverso un’intervista sul magazine di Uomini e Donne, i due protagonisti hanno raccontato la loro versione dei fatti.

A quanto pare, non sono riusciti a trovare la sintonia sperata ed hanno deciso di troncare tutto sul nascere. Se Sammy, però, si sta dedicando alla sua vita da padre e da casalingo disperato, Giovanna Abate si sta dando alla bella vita in quel di Capri. Alcuni utenti del web, infatti, hanno fatto una segnalazione a Deianira Marzano in cui hanno dichiarato di aver visto la donna in dolce compagnia. (Continua dopo la foto)

Le accuse contro l’Abate

Stando a quanto trapelato sui social, pare che Giovanna Abate si stia concedendo una vacanza a Capri nel lusso più completo. Alcuni utenti hanno dichiarato di averla vista bere una bottiglia di Ferrari allietata dalla dolce compagnia di un uomo. Lo stesso protagonista è stato avvistato anche di sera insieme a lei in un altro ristorante. Molti utenti non stanno apprezzando il comportamento della fanciulla che, fino a poco tempo fa, diceva di essere una ragazza umile e senza pretese.

Da quando è diventata popolare attraverso la sua partecipazione ad un programma televisivo, avrebbe cominciato a montarsi la testa. Inoltre, anche il suo menefreghismo adoperato in certe circostanze nei riguardi dei fan sta indispettendo non poco l’opinione pubblica. Anche Deianira si è trovata a rivalutare Hassan che, almeno, sembra rimasto più umile.