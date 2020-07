La vita in diretta estate, Serena Bortone ‘minaccia’ Marcello Masi: “Finisci male…”

Serena Bortone ironizza su Marcello Masi

È iniziata una nuova settimana di programmazione de La vita in diretta estate, il format pomeridiano di Rai Uno condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu.rispetto ai loro predecessori Lorella Cuccarini e Alberto Matano, questa coppia televisiva sembrano andare d’accordo sia davanti che dietro le telecamere. Nell’appuntamento in onda lunedì 20 luglio 2020 i due padroni di casa hanno avuto nello studio 3 del centro Rai di via Teulada Serena Bortone.

Quest’ultima dopo aver detto addio ad Agorà, a partire da settembre sulla prima rete alle 14.00, condurrà Oggi è un altro giorno. Si tratta di una nuova trasmissione che prenderà il posto dell’uscente Vieni da me con Caterina Balivo. Dopo che l’ex iena Delogu ha fatto i complimenti alla collega, l’ex presentatore di Linea Verde ha mostrato un po’ di gelosia. A quel punto la Bortone ha ironizzato così: “Guarda che a girl power finisci male”.

Serena Bortone come Andrea Delogu: tanta gavetta in televisione

Prima di approdare a La vita in diretta estate Andrea Delogu ha fatto una lunga gavetta. Ad esempio ha lavorato tanto a Italia 1 con Le Iene Show. Qualche mese fa, quando il direttore di Rai Uno Stefano Coletta le ha proposto di condurre lo storico rotocalco pomeridiano insieme a Marcello Masi, lei ha risposto chiedendogli se per caso non avesse sbagliato numero di telefono.

Un’altra professionista che ha sudato tanto prima di approdare sulla rete ammiraglia è Serena Bortone. Quest’ultima in autunno sarà al timone di Oggi è un altro giorno, partendo dopo la conclusione di Io e Te con Pierluigi Diaco. Nella puntata di lunedì la Delogu gli ha fatto I più sinceri complimenti: “Sei di una simpatia… mi fai morire dal ridere, sei brava e preparata e proprio simpatica”.

La battuta di Serena Bortone a La vita in diretta estate

La replica della diretta interessata non è tarata ad arrivare. Infatti Serena Bortone ospite nella puntata di lunedì 20 luglio 2020 de La vita in diretta estate ha detto: “E’ un onore e un privilegio un altro giorno per l’Italia che deve ripartire, stare attenta e sfogarsi nelle piccole storie di tutti i giorni. Globale e locale, le storie più intime, con la voglia di conoscere e di stupirmi”.

La battuta a Marcello Masi, che la scorsa settimana ha fatto un annuncio, è stata molto apprezzata dai diretti interessati. La simpatica uscita della professionista nei confronti del padrone di casa è piaciuta moltissimo ai presenti.