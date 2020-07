Uomini e Donne, Veronica Ursida sulla storia con Giovanni Longobardi: ‘Stiamo facendo passi avanti, ma…

Veronica ha rilasciato una nuova intervista in cui ha raccontato come stanno andando le cose con Giovanni. Tutto bene, ma…

Uomini e Donne: ecco come sta andando la relazione tra Veronica e Giovanni

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno iniziato una conoscenza. Il tutto è stato poi interrotto dal Coronavirus, ma loro due hanno continuato a sentirsi e si sono dati poi l’esclusiva. Nelle ultime settimane, però, ci sono state molte incomprensioni e molti litigi, tanto che Giovanni aveva deciso di lasciare il programma da solo.

Veronica, decisa a dimostrargli il suo interesse, ha deciso di seguirlo e di continuare fuori la conoscenza con lui. Infatti, dopo la fine del programma la coppia ha continuato a frequentarsi. Dopo una prima crisi, Veronica e Giovanni hanno trascorso una vacanza molto romantica a Capri e hanno anche pubblicato sui social la loro prima foto di coppia mentre si baciano.

Adesso Veronica ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha rivelato che le cose stanno andando molto bene tra loro. Tuttavia, adesso è il momento di Giovanni di dimostrarle qualcosa in più. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Veronica: ‘Adesso voglio essere corteggiata’

Veronica ha confermato che le cose con Giovanni stanno andando molto bene e sempre meglio. Lui le ha detto che sta facendo passi avanti nei suoi confronti, quindi entrambi sono sulla strada giusta per innamorarsi. Ovviamente, per il momento non si considerano ancora fidanzati e la distanza è un problema, soprattutto per i loro problemi di fiducia.

Nonostante questo, però, cercano di trascorrere più tempo insieme possibile. Lui le ha fatto una sorpresa andando a Roma un giorno prima e presentandosi davanti a lei mentre era con la sorella, lei lo ha raggiunto nella sua città per il suo compleanno. Lei è riuscita a spiegarsi con lui in quelle cose che non erano chiare, ma adesso vorrebbe ricevere conferme e dimostrazioni. Insomma, vorrebbe essere corteggiata. Veronica ha fatto tanto per Giovanni, adesso è il suo turno.

Dopo due anni di solitudine e dopo aver avuto rapporti instabili in cui è stata tradita, Veronica ha ammesso che non ha più aspettative nei confronti di nessuno, quindi vuole viversi e godersi il presente. Ad ogni modo, hanno già conosciuto amici e qualche parente. Veronica sta tutelando solamente suo figlio: conoscerà Giovanni quando la loro relazione sarà qualcosa di definito e stabile.