Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: falò di confronto con finale inaspettato, le ultime indiscrezioni

Pare che nel confronto finale tra la coppia ci sia stato un risvolto molto inaspettato. Ecco che cosa si dice nel web nelle ultime ore

Temptation Island: il percorso di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Nella settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia sono presenti nel cast due coppie famose. Una di queste è formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Questa ha colpito molto sia gli altri partecipanti sia il pubblico a casa. Manila e Lorenzo sono molto stimanti dagli altri e dispensano consigli sulle altre relazioni. Ma tra di loro come sta andando?

Manila si sta godendo la sua esperienza nel villaggio, balla, sfila, ride e sostiene le altre sue compagne di viaggio. Tuttavia, le parole che ha rivolto al suo compagno non sono affatto piaciute a Lorenzo. L’ex Miss Italia ha detto che non vuole trasferirsi a Firenze, vuole essere indipendente e neanche lui non fa poi molto per poter andare a vivere a Roma.

Lorenzo ha già detto che probabilmente la loro storia finirà con la fine di Temptation Island. Non dimentichiamo che l’ex calciatore poi è già diventato la star del web e delle pagine trash con i suoi commenti appassionati sugli altri. Ma ecco l’indiscrezione sulla coppia che sta circolando in queste ore.

Manila e Lorenzo sposi?

Amedeo Venza, sempre molto attento ed informato sulla tv, ha lanciato un’indiscrezione molto interessante. Pare che Manila e Lorenzo arriveranno ad un confronto finale molto importante per la coppia, ma ci sarà un risvolto davvero sorprendente. Lui pare abbia strappato alla compagna una promessa di matrimonio. Insomma, per Manila e Lorenzo ci sarebbe un bel lieto fine. (Continua dopo la foto)

Le altre coppie

Anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno affrontando dei momenti di tensione. Lui non accetta che lei parli sempre del suo ex fidanzato, il famoso Fabiano. Mentre lei ha sentito delle parole dal suo compagno che non le sono affatto piaciute e vorrebbe lasciarlo. Nel frattempo abbiamo già visto il falò di confronto tra Sofia e Alessandro. Lui era molto arrabbiato per le bugie raccontate da lei, ma alla fine sono usciti insieme.

Anche Valeria e Ciavy hanno lasciato il programma, ma separati. Lei si è interessata ad Alessandro Basciano. Problemi anche nelle altre due coppie. Anna sta cercando di fare di tutto perchè il compagno Andrea le dia un figlio scatenando l’ira del compagno e del web, Antonio sta facendo il “farfallone” (mentre sui social sono spuntate le sue amanti) e Annamaria non sa più che cosa deve fare.