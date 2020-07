Jessica Mazzoli mette all’asta la lettera d’amore di Morgan, offerte da 600 euro: sul web è il caos (FOTO)

Jessica Mazzoli ha deciso di mettere all’asta una lettera d’amore che le scrisse Morgan quando era a X Factor. Tra i due è risaputo che non scorra affatto buon sangue, ad ogni modo, arrivare a compiere questo gesto così estremo è una cosa inaudita per alcuni utenti di Instagram.

A porre l’accento sulla questione è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha pesantemente criticato il comportamento della dama. A creare particolare scompiglio, però, non è il fatto che la protagonista abbia deciso di mettere in vendita questi effetti personali, quanto piuttosto il fatto che ci siano persone disposte a spendere tanti soldi per comprarli.

L’asta di Jessica Mazzoli

In queste ore si sta parlando di Jessica Mazzoli e della decisione di mettere all’asta una lettera d’amore di Morgan. La donna, in occasione del suo compleanno, ha deciso di sbarazzarsi di alcuni effetti personali del suo ex. L’asta in questione parte da 5 euro e, nel giro di pochissime ore, pare sia arrivata a cifre esorbitanti. Il primo aggiornamento risale a ieri sera ed è pari a 400 euro. Un utente ha detto di essere disposto a spendere tale cifra per prendere possesso di quel contenuto.

Successivamente, però, c’è stato chi ha voluto offrire di più. Per il momento, infatti, la cifra più alta offerta è di 600 euro. La Mazzoli ha condiviso lo scambio di messaggi intercorso con questa persona e ci ha tenuto a dire che, pur di sbarazzarsi di questi contenuti, li avrebbe venduti anche a 5 euro. Come già anticipato, sulla questione è intervenuta anche Deianira. (Continua dopo la foto)

Lo scontro con Deianira Marzano

La Marzano ha commentato in modo decisamente negativo la decisione di Jessica Mazzoli di mettere all’asta alcune cose private del suo ex. Ad ogni modo, l’influencer ha riportato anche altre informazioni. L’ex di Morgan, infatti, pare abbia detto ad una fan di essere stata costretta a vendere queste cose per riuscire a recuperare un mese di stipendio mancato. La dama, infatti, non è per nulla in buoni rapporti con il cantante, da cui attende anche il pagamento degli alimenti per la figlia.

Non riuscendo a racimolare soldi in questo modo, dunque, sembrerebbe essere costretta a gesti estremi. Ad ogni modo, questa potrebbe non essere la verità. La Mazzoli, infatti, attraverso delle IG Stories, ha sbottato contro Deianira accusandola di dire delle fandonie e di non essere affatto a conoscenza dei fatti.