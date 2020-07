Gemma lascia Nicola con una telefonata, lui sbotta: “Ho bisogno di sfogare” (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando di Gemma e Nicola. Dopo la fine di Uomini e Donne, la coppia ha fatto perdere un po’ le tracce di sé. Tutti erano curiosi di sapere come sarebbe andata a finire la loro conoscenza, ma le notizie non sembrano essere delle migliori.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, pare che la Galgani abbia deciso di lasciare Vivarelli attraverso una telefonata. Il giovane non avrebbe preso molto bene la cosa, sta di fatto che si è sfogato sui social. Vediamo tutti i dettagli.

Il gossip su Gemma e Nicola

La frequentazione tra Gemma e Nicola sembra volta al termine. Dopo essersi concessi qualche incontro fugace, immortalato anche da alcuni paparazzi, i due hanno smesso di vedersi. Lo stesso Nicola, in più di un’occasione, ha detto di non sapere dove fosse finita la dama e per quale ragione non volesse più incontrarlo. Se Sirius, però, si è sfogato con i fan in merito a quanto accaduto, la torinese è completamente sparita dai social. La donna, infatti, non pubblica contenuti da svariati giorni e questo sta insospettendo parecchio i follower.

Ad ogni modo, da un po’ di ore sembra essere trapelata la notizia inerente la rottura tra i due. L’influencer Amedeo Venza ha dichiarato che Gemma avrebbe lasciato il giovane rampollo attraverso una telefonata privata. Ovviamente, non ci è possibile conoscere il contenuto della conversazione, ma il succo sembrerebbe essere molto chiaro. Sirius, allora, ha registrato delle Insatgram Stories di sfogo.

Lo sfogo di Vivarelli

Dopo la diffusione della notizia inerente la triste telefonata intercorsa tra Gemma e Nicola, quest’ultimo ha pubblicato dei video in cui è apparso affranto. Il giovane ha detto di essere diretto in palestra in quanto aveva un forte bisogno di sfogare. Il ragazzo ha alluso al fatto che i fan possono immaginare come si senta in questo momento, dopo tutto quello che è accaduto. Nonostante il nome della Galgani non sia mai saltato fuori, il riferimento è sembrato alquanto chiaro.

I fan, nel frattempo, non comprendono per quale motivo la dama bianca sia così reticente sui social. Altri, invece, hanno reputato questa decisione come la conferma del fatto che la donna abbia voluto solo fare business durante la messa in onda di Uomini e Donne. A settembre, infatti, la protagonista tornerà in studio per raccontare le sue sventure estive.