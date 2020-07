Barche fantasma sulla costa Giapponese: le accuse alla Cina

Secondo alcuni ricercatori è colpa della Cina la sfilata delle centinaia di “barche fantasma” che si sono riversate sulle coste del Giappone

Barche fantasma: in 5 anni 500 barche

Negli ultimi cinque anni più di 500 barche della Corea del Nord maltrattate hanno sfilato lungo le coste in Giappone, alcune contenenti scheletri. Lo scorso dicembre è stata trovata una barca che conteneva due teste umane, nonché i corpi parzialmente decomposti di altre cinque quando ha toccato terra sull’isola di Sado.

Fino ad ora i governatori dei vari stati sono stati all’oscuro del motivo per cui queste barche stanno apparendo. Tuttavia secondo una nuova indagine da Global Fishing Watch (GFW) e NBC News , i naufragi potrebbero verificarsi a causa delle navi cinesi inviate a pescare illegalmente nelle acque della Corea del Nord.

Secondo il rapporto, pare che queste barche illegali abbiano spinto i pescatori disperati della Corea del Nord a spostarsi ulteriormente verso il mare, rischiando la vita in barche non sicure e, a volte, essere spazzati via da forti onde e perire in mare. La guardia costiera giapponese afferma che più di 50 cittadini nordcoreani si sono lavati sulle spiagge negli ultimi due anni.

La questione delicata dei pescherecci

Jungsam Lee, che lavora come Korea Maritime Institute, ha detto al Guardian: “La concorrenza dei pescherecci da traino cinesi industriali sta probabilmente sostituendo i pescatori della Corea del Nord, spingendoli nelle vicine acque russe. Le barche di legno più piccole dei nordcoreani non sono attrezzate per questo viaggio a lunga distanza”. I ricercatori hanno usato i dati satellitari per cercare di arrivare al fondo della triste situazione. Secondo loro è probabile che sia una violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite che vietano la pesca straniera nelle acque della Corea del Nord.

Jaeyoon Park, che è uno scienziato senior di dati presso la GFW e co-autore principale dello studio, ha dichiarato sempre nell’intervista al quotidiano: “Le dimensioni della flotta coinvolta in questa pesca illegale sono circa un terzo delle dimensioni dell’intera flotta cinese di pesca in acque distanti. È il più grande caso noto di pesca illegale perpetrata da navi originarie di un paese che operano nelle acque di un’altra nazione”.

In risposta al rapporto, il Ministero degli Affari Esteri cinese ha dichiarato che la Cina ha applicato in modo coerente e coscienzioso le risoluzioni del Consiglio di sicurezza [ONU] relative alla Corea del Nord. Inoltre ha aggiunto che la Cina punisce con severità la pesca illegale, ma non conferma né smentisce le accuse di barche cinesi che pescano nelle acque della Corea del Nord.