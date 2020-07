Temptation Island: Pietro Delle Piane tradisce Antonella Elia, il web si scaglia contro l’attore

Nella quarta puntata Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia, ma lei vuole vedere fino a che punto arriva. Il web si è scagliato contro l’attore

Temptation Island: Pietro Delle Piane tradisce Antonella Elia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno una relazione da un anno e tre mesi e già al Grande Fratello Vip avevamo visto che lui era stato pizzicato con la sua ex fidanzata. Questo ha creato litigi tra i due ma poi hanno chiarito tutto e sono andati a convivere. Nel villaggio di Temptation Island, però, sia Antonella che Pietro hanno parlato delle cose che non vanno nella loro storia.

Antonella ha parlato spesso del suo ex fidanzato Fabiano, del fatto che Pietro sia tremendamente insicuro, senza esperienza nei rapporti lunghi, geloso, che vuole sposarla a tutti i costi perchè così lei sarebbe una donna realizzata. Pietro nel sentire certe cose si è arrabbiato molto e ha detto che Antonella è rimasta ferma all’età di 14 anni, che si contraddice di continuo e ha svelato momenti intimi e confessioni personali davanti a tutti.

Inoltre, l’attore si è recato con una delle single nei loro alloggi dove, lo ricordiamo, non ci sono le telecamere, e i microfoni hanno registrato dei rumori strani. Lo stesso Pietro, parlando poi con Lorenzo, ha confessato di aver baciato la single e di voler trovare un posto per poter andare oltre.

Il web contro Pietro delle Piane

Antonella Elia è rimasta sconvolta da quello che ha visto. Filippo Bisciglia ha interrotto il falò e la showgirl è scoppiata a piangere tra le braccia di Manila Nazzaro ripetendo che era disgustata e che non si sarebbe mai più fidanzata.

Ad ogni modo, Antonella non ha voluto chiedere il falò di confronto perchè ha intenzione di vedere fino a che punto arriverà Pietro. Lui, nel frattempo, crede di non essere stato ripreso dalle telecamere e sta continuando a dire che Antonella nella sua vita non ha fatto nulla e non lascerà il segno, mentre lui sì perchè ha un figlio.

Il web si è scatenato, o meglio dire infuriato, contro l’attore. Non si contano i messaggi arrivati sui vari social contro di lui. Raccontare confidenze e momenti privati di Antonella è stato davvero meschino da parte sua. Le parole che ha usato, poi, nei confronti della sua compagna hanno scatenato la rabbia dei telespettatori e le pagine più ironiche si sono sbizzarrite nel prenderlo in giro e screditarlo. Voi che cosa ne pensate del suo comportamento?