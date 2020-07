Uomini e Donne, Giulio Raselli: ‘Giovanna sapeva che non sarebbe andata bene con Sammy’, e su Temptation Island con Giulia D’Urso…

Giulio Raselli ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato di nuovo di Giovanna Abate, del percorso vissuto a Uomini e Donne e dei progetti futuri con Giulia D’Urso

Uomini e Donne: Giulio Raselli torna a parlare di Giovanna Abate

Giulio Raselli ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Dopo la scelta di quest’ultima in Manuel Galiano, Giulio ha accettato di fare il tentatore a Temptation Island e poi ha accettato il ruolo di tronista. Lì, indeciso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, ha poi scelto quest’ultima con la quale sta vivendo una felice storia d’amore.

Giovanna Abate, da tronista, ha scelto Sammy Hassan. Tra loro le cose non sono andate bene e Giulio ne ha approfittato per dire che prima di criticare e osannare tanto una persona, bisogna osservare: infatti lui adesso è felice, mentre Giovanna non è durata neanche 4 secondi fuori da Uomini e Donne.

In una nuova intervista per Il Giornale, Giulio Raselli è tornato a parlare di Giovanna. L’ex tronista ha detto che forse, dopo aver fatto il percorso da tronista, ha capito che quella posizione non è facile e che non è vero che lui l’ha presa in giro. È sicuro che se tornasse indietro, Giovanna non sarebbe così cattiva con lui. Sa che lei provava dei sentimenti nei suoi confronti, ma non a tal punto da aspettare un po’ per il trono.

Inoltre, per come l’ha conosciuta lui, sicuramente Giovanna sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene. Le riconosce il merito di aver fatto di tutto per far funzionare le cose e di aver seguito comunque il cuore, anche se poi non è servito a molto.

I progetti con Giulia

Nonostante fosse più preso da Giovanna all’inizio del suo trono, quando si è fermato per la pausa a dicembre, Giulio si è poi reso conto che Giulia gli mancava davvero tanto. Inoltre, lei le aveva risposto immediatamente di sì per una convivenza ed era quello di cui lui aveva più bisogno. Andando a convivere subito, secondo lui, come coppia hanno già fatto un passo davvero importante.

Quindi, per il momento di matrimonio e figli se ne parlerà con calma. Giulio ha rivelato anche che fuori dalle telecamere ha conosciuto una Giulia completamente diversa, che gli tiene testa e che gli piace molto. Ma non è molto d’accordo nella possibilità di partecipare a Temptation Island con lei. La sola idea che altri possano avvicinarsi alla sua fidanzata lo fa già arrabbiare.