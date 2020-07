Maria Elena Boschi, tutti i retroscena della storia con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi e Berruti, parla l’ex fidanzata “Mi aveva chiesto di rivederci”

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti animano il gossip dell’estate del 2020, ormai da qualche settimana non si fa altro che parlare di loro. La loro storia è finita non soltanto sulle copertine di tutti i giornali di gossip, ma anche sui social e sui vari siti di pettegolezzi. Adesso è venuto fuori uno scoop incredibile. Tutto è partito da un’intervista alla produttrice austriaca Fran Kirchmair che ha annunciato che quando ha iniziato la sua frequentazione con Maria Elena Boschi e sono venute fuori le loro prime foto ufficiali, tra loro due la relazione non era realmente giunta al termine.

Addirittura l’attrice è pronta a giurare che proprio mentre Berruti frequentava la parlamentare, l’aveva rassicurata sulla natura della loro frequentazione e le aveva chiesto di rivedersi. I due avevano avuto qualche problema, ma tutto si sarebbe potuto risolvere semplicemente parlando, invece è nato questo interesse nei confronti della donna e tutto è finito così.

Maria Elena Boschi, Giulio Berruti ha mentito e continua a mentire

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno sicuramente insieme, ciò che lascia senza parole la sua ex fidanzata è che ai tempi della loro relazione, tutti i problemi erano nati a causa delle sue bugie. Oggi l’attore dimostra di non essere minimamente cambiato, dato che continua a mentire anche adesso sul rapporto con la donna. Lui ad oggi afferma che tra loro c’è una semplice amicizia, quando appare evidente non sia questa la realtà dei fatti.

Il motivo per il quale lei lo ha lasciato è l’insieme delle bugie che l’hanno stancato. Poi ovviamente avevano anche altri tipi di problemi, stavano attraversando un brutto periodo di crisi. Avevano bisogno di una pausa di riflessione, entrambi. Non potevano però dire di essersi lasciati, erano semplicemente in pausa. Poi improvvisamente sono venute fuori le foto di lui con Maria Elena Boschi, qualcuno ha affermato stessero insieme, è successo tutto come se improvvisamente lei non esistesse più, da un momento all’altro.

L’attore in questi giorni l’ha chiamata per chiederle ancora una volta di rivedersi

A quanto pare però Giulio Berruti non l’ha ancora dimenticata, infatti proprio in questi giorni l’ha chiamata a seguito delle foto uscite sui giornali di gossip. Le ha chiesto di non correre, di non arrivare a conclusioni affrettate e di dargli ancora una possibilità.

Ciò che sta accadendo è semplicemente il frutto di un vortice che si chiama gossip, che lo ha travolto senza un reale motivo, lei però ha deciso di tirarsi fuori da tutta questa storia, perché si è stancata di lui e delle sue bugie. A questo punto la sua ex si chiede se con Maria Elena Boschi si comporta allo stesso modo, bugia sopra bugia oppure con lei riesce ad essere sincero.