Ezio Greggio, rivelazione scioccante di Enzo Iacchetti: “Mai stati amici…”

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio veterani di Striscia la Notizia

La nuova edizione di Striscia la Notizia prenderà al via il prossimo settembre e, stando alle anticipazioni, alla guida troveremo ancora una volta Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Due dei tanti conduttori storici del tg satirico di Antonio Ricci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Infatti quest’ultimi sono i più longevi della trasmissione Mediaset che ormai è giunta alla 33 esima stagione. I due professionisti hanno avuto sempre un rapporto cordiale davanti alle telecamere di Canale 5, ma è la stessa cosa nella vita privata? Questa è uno dei quesiti che in questi anni si sono posti i telespettatori più affezionati del format. Ma qual’è il vero rapporto tra loro? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’uomo.

Le dichiarazioni sorprendenti di Iacchetti sul collega

A svelare il tutto ci ha pensato lo stesso Enzo Iacchetti che manca dal piccolo schermo da diversi mesi. Il noto professionista Mediaset ha rilasciato una lunga ed inedita intervista rilasciata al Corriere della Sera. Parlando col giornalista del quotidiano nazionale, il conduttore di Striscia la Notizia ha detto che lui ed Ezio Greggio hanno fatto il patto di non litigare mai.

Per questo si vedono pochissimo, ma quando sono insieme scherzano molto. “Io a volte lo coccolo. In questi anni abbiamo condiviso molta vita privata. Per di più sono morte le nostre mamme, ci sono stati due divorzi, i dolori dei figli. A parte Giobbe Covatta, che è padrino di mio figlio, i miei grandi amici non fanno questo mestiere. Ma Striscia è come una grande famiglia“, ha concluso l’ex fiamma di Maddalena Corvaglia.

Amici solo davanti alle telecamere: dichiarazione choc

In poche parole Enzo Iacchetti ha fatto delle affermazioni che sembrano essere abbastanza chiare: tra lui ed Ezio Greggio non c’è mai stato un rapporto amichevole fuori il contesto televisivo. D’altronde in oltre trent’anni di carriera artistica non può non essersi sviluppato un rapporto vero e particolare.

Ora non resta che aspettare cosa accadrà nei prossimi mesi e sei i due professionisti torneranno alla guida del tg satirico di Antonio Ricci. Con molta probabilità Ezio ed Enzo saranno dietro il bancone di Striscia la Notizia dopo i colleghi Michelle Hunziker e Gerry Scotti.