Lorendana Lecciso furiosa, il duro sfogo: “Lo sappiamo solo io ed Al Bano…”

Loredana Lecciso sbotta su IG: il motivo

Chi segue Loredana Lecciso sui social network, ma anche durante le sue ospitate televisive, difficilmente perde la pazienza. Infatti, l’ex soubrette salentina è una donna abbastanza pacata. Nelle ultime ore però, qualcosa l’ha turbata al punto che la compagna di Al bano ha letteralmente perso la pazienza sfogandosi su Instagram. La sorella gemella di Raffaella, che è tornata ufficialmente con il Maestro Carrisi, non è riuscita a fermarsi di fronte a coloro che hanno messo in discussione l’educazione che ha dato ai suoi tre figli.

nello specifico, negli ultimi tempi, l’imprenditrice pugliese si è trovata più volte a sostenere la secondogenita Jasmine, rispetto alle accuse di chi sosteneva che la 19enne si sarebbe rifatta le labbra e altre parti del viso. Anche se la ragazza ha più volte ribadito di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica, i detrattori continuano a puntarle il dito contro. Atteggiamento che non piace per nulla alla Lecciso.

La compagna di Al Bano prende le difese della figlia Jasmine Carrisi

Di recente dei leoni da tastiera hanno tirato in ballo Loredana Lecciso, accusandola di non aver saputa educare bene la figlia Jasmine. A tali insinuazioni la compagna di Al Bano non è rimasta impassibile, anzi è sbottata su Instagram rispondendo a tono a chi le ha puntato il dito contro.

L’ex soubrette salentina ha sempre detto nella varie interviste televisive e sulla carta stampata di essere particolarmente preoccupata per le critiche che i detrattori muovono nei confronti della 19enne. In particolare nell’ultimo periodo che la giovane sta muovendo i primi passi nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo dal nome Ego. Si tratta di un brano stile rapper scritto interamente da lei.

L’accusa di un hater e la risposta di Loredana Lecciso

Visto le accuse, Loredana Lecciso non ha perso tempo ed ha avuto un botta e risposta con il leone da tastiera che ha fatto quell’insinuazione. In poche parole il detrattore le ha scritto sotto uno scatto che ha condiviso Jasmine su Instagram in cui la madre aveva messo dei cuoricini.

“I cuori non servono, ovvio che la ami. Ma amare non significa assecondare, dare, accettare, condividere ciò che andrebbe negato“, ha scritto l’hater. A quel punto la compagna di Al Bano ha risposto per le rime all’utente web. Con toni garbati, la 47enne ha scritto: “Gentile signora, ciò serve oppure no a nostra figlia lo sappiamo molto bene io e il suo papà“.