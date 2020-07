Uomini e Donne, Alessandro Graziani non accetterà il trono. Ecco il motivo

Alessandro non accetterà il trono

Il programma Uomini e Donne tornerà a settembre su canale 5 e il pubblico non vede l’ora di seguire le vicende sentimentali dei partecipanti. Quest’ultimi si mettono in gioco per trovare l’anima gemella nello studio di Maria De Filippi. I tronisti Carlo Pietropoli, GiulioRaselli e Sara Shaimi stanno vivendo una favola con le rispettive scelte.

Purtroppo non vale lo stesso discorso per Giovanna Abate, dato che ha interrotto la relazione con Sammy Hassan. Non è mai stato visto di buon occhio dai telespettatori per il suo carattere, a differenza di Alessandro Graziani. Il ragazzo è riuscito a conquistare tutti al punto tale da chiedere alla redazione di fargli la proposta del trono. Per il momento pare che la risposta sia negativa. Ecco il motivo.

‘Io per lei ci sarò sempre, del resto le voglio bene’

Alessandro non accetterà il trono dal momento che ha ufficializzato la frequentazione con Letizia Paternoster. Si tratta di una giovane sportiva, nota soprattutto nell’ambito del ciclismo. E’ stata proprio lei a dare la notizia pubblicando sul profilo Instagram una foto in cui si baciano teneramente. Gli utenti social sono contenti per lui, anche se speravano in un ripensamento di Giovanna.

In effetti i due non hanno avuto modo di viversi al di fuori del contesto televisivo perché lei ha preferito andare via con Sammy. Una volta che si sono lasciati, Alessandro ha riferito di volerle stare accanto per un conforto. Nonostante non ci sia stato il finale tanto desiderato, non ha mai nascosto l’affetto per l’ex tronista.

Anche stavolta ha dimostrato di essere una bella persona con tale intervento. Ai tempi di UeD un giornalista gli ha posto delle domande inerenti a Serena Enardu, ma non ha ricevuto altro che il silenzio. Alessandro non ha voluto dire nulla per tutelare sia lei che il figlio minorenne. Ciò è bastato per farsi amare dagli italiani.

L’estate di Davide

Alessandro non accetterà il trono, ma al suo posto è probabile che ci sarà Davide Basolo. E’ entrato in punta di piedi nel percorso di Giovanna fino a rappresentare un pericolo per gli altri pretendenti. Ha versato lacrime per il rifiuto, però ora ha rivelato di essere pronto a voltare pagina. Probabilmente lo rivedremo nella nuova edizione del programma dell’amore. Per ora nulla è certo, ragion per cui non ci resta che attendere.