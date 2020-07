Una Vita, spoiler martedì 28 luglio 2020: Marlen vuole uccidere Alfredo

Cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 martedì 28 luglio 2020? Alfredo sarà in pericolo per via della proposta criminale di Marlen, mentre Marcelina sarà sempre più adirata con Servante. Acacias ha visto il ritorno di Genoveva, dopo la morte di Samuel, con il misterioso Alfredo.

Se i vicini sono rimasti affascinati dalla personalità di Bryce, Felipe non si è fatto ingannare, sicuro che i due nascondano qualcosa. I sospetti dell’avvocato si sono fatti più solidi quando ha scoperto che Alfredo e Genoveva hanno convinto i vicini ad investire nel banco americano.

Nelle puntate di Una Vita andate in onda in questi giorni, Genoveva è apparsa turbata. La Salmeron deve mantenere segreto il patto stretto con il Bryce, o saranno guai. La donna ha infatti ancora l’incubo di Cristobal, pronto ad ucciderla. Nel frattempo, Emilio è riuscito a conquistare Cinta dopo averla salvata dal finto impresario di teatro, pronto a violentarla.

Una Vita, anticipazioni martedì 28 luglio 2020 su Canale 5

Bellita e Josè hanno anticipato la loro partenza per l’Argentina, con l’intento di riuscire a risolvere la tremenda situazione finanziaria che li ha colpiti dopo l’incendio al teatro. Ciò ha dato la possibilità a Cinta di godersi un po’ di tranquillità, anche se è tenuta sotto stretta osservazione da Aranxta. La giovane ha partecipato ad un pomeriggio danzante organizzato da Emilio, per poi stare sola con lui. Nella puntata di martedì di Una Vita, la loro vicinanza si farà ancora più stretta e i due capiranno di amarsi.

Cinta ed Emilio si sono baciati e il giovane è rimasto senza parole quando la sua amata gli ha chiesto di ufficializzare la loro relazione. Stando agli spoiler di Una Vita, quando Bellita e Josè torneranno dal loro viaggio e verranno a sapere della relazione della figlia, andranno su tutte le furie.

Genoveva in una situazione difficile

Le anticipazioni di Una Vita della puntata in onda su Canale 5 martedì 28 luglio 2020 rivelano che Marlen farà una proposta a Genoveva. La donna le dirà di essere disposta as uccidere Alfredo, dato che anche lei ha un conto in sospeso con il perfido Bryce. La Salmeron però, non sembrerà essere d’accordo.

Infine, nella puntata di Una Vita di martedì, Marcelina sarà ancora convinta che la causa della sua strana allergia sia riconducibile al colpo in testa ricevuto da Servante e lo incalzerà affinché risolva la situazione. La domestica continuerà a comportarsi in maniera strana, facendo preoccupare tutti gli altri domestici.