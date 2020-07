Giovanna Abate svela un dramma: “è volata in cielo troppo giovane e ci ha lasciato…” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, ha deciso di aprirsi con i suoi fan svelando un dramma che le ha cambiato la vita. La protagonista ha approfittato di un po’ di tempo libero per rispondere ad alcune curiosità dei fan e la situazione ha preso una piega inaspettata.

Nel dettaglio è stato toccato un tasto parecchio dolente che riguarda una perdita parecchio grave subita dalla donna. Allo stesso tempo, però, l’Abate ha parlato anche di uno degli eventi più gioiosi della sua vita. Vediamo tutti i dettagli.

Il dramma di Giovanna Abate

Giovanna Abate ha risposto alle domande dei fan su Instagram ed ha parlato di un dramma molto importante. L’utente in questione le ha chiesto di svelare quale fosse l’evento che, più di tutti, le ha cambiato la vita in positivo. La ragazza, allora, ha menzionato la nascita del suo nipotino Mattia. Tale evento è stato molto importante in quanto ha donato a tutta la famiglia una ventata di ottimismo e allegria. Il motivo risiede non soltanto nel fatto in sé, ma anche nella tempistica dell’avvenimento.

Poco prima, infatti, l’Abate ha dovuto affrontate la perdita di sua nonna Giovanna, la quale è venuta a mancare improvvisamente ad un età anche piuttosto giovane. Questo ha segnato profondamente tutta la famiglia che, purtroppo, è rimasta senza un briciolo di forza e speranza. La nascita del piccolo, quindi, ha contribuito a donare nuova armonia a tutti i membri. (Continua dopo la foto)

Le altre confessioni dell’ex tronista

Inoltre, il piccolo Mattia ha deciso di nascere proprio nel giorno del compleanno dell’ex tronista di Uomini e Donne. Per tale motivo, la fanciulla ha detto che, da quel momento in poi, in tale giorno le torte sulla tavola sono sempre due. Giovanna Abate non aveva mai parlato prima d’ora di questo terribile dramma che ha investito lei e i suoi cari non molto tempo fa. Tra le tante confessioni, poi, la protagonista ha parlato anche del fortissimo legame che la unisce ad alcune sue cugine.

Essendo figlia unica, infatti, si è legata con il tempo ad esse arrivando ad instaurare dei legami davvero molto forti. Questo, infatti, la spinge a chiamare “cognati” i fidanzati o i mariti delle sue cugine. Infine, Giovanna ha parlato dei suoi tatuaggi e dei significati profondi assunti da ciascuno di essi.