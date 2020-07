Chiara Ferragni e Fedez, guadagni aggiornati: cifre da capogiro per singolo post

Tra gli argomenti di maggiore interesse sul web vi è, sicuramente, quello inerente i guadagni dei principali influencer, come ad esempio Chiara Ferragni e Fedez. Nel tempo sono trapelate diverse informazioni in merito a questo argomento.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di cifre da capogiro, specie perché si parla di cifre relative a ciascun singolo post pubblicato. Inutile dire che a guadagnare di più sui social è ovviamente Chiara. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

I guadagni di Chiara Ferragni

I guadagni di Chiara Ferragni e Fedez sono davvero esorbitanti. In uno studio compiuto in America di recente sono presenti delle stime in merito a quelli che potrebbero essere i guadagni dei principali personaggi popolari. In questo caso, andiamo ad analizzare quelli che fanno capo ai Ferragnez. Partendo dall’influencer, ricordiamo che la fanciulla ha fatto della sua più grande passione il suo lavoro. Il mondo dei social è, infatti, il suo pane quotidiano ed è una delle poche che riesce a guadagnare delle cifre improponibili per singolo post.

Entrando maggiormente nel dettaglio, vediamo che i compensi si aggirerebbero attorno ai 58.000 dollari a singolo post. Questo vuol dire che la fanciulla incassa circa 50 mila euro ogni volta che mostra un contenuto sponsorizzato sul suo profilo Instagram. Tale situazione permette alla ragazza di guadagnarsi la prima posizione in Italia, seguita da Gianluca Vacchi che, invece, dovrebbe percepire circa 48 mila euro a post.

I compensi di Fedez

Dopo aver trattato i compensi di Chiara Ferragni, veniamo a quelli di Fedez. Stando a quanto emerso di recente, il rapper guadagnerebbe circa 11 mila euro a condivisione. Inoltre, la coppia ha degli introiti anche grazie alle varie attività che gestiscono, come siti di abbigliamento, negozi di scarpe e, ovviamente, la carriera artistica di Federico nel mondo della musica. Anche la Masterclass di trucco istituita da Chiara ha un costo che oscilla tra i 350 e i 650 euro. Basandoci su queste cifre, dunque, il cantante e l’influencer pare abbiano un fatturato medio annuo di oltre 20 milioni di euro.

Tali numeri hanno permesso alla Ferragni di essere inserita tra le 10 influencer under 30 più pagate del mondo. La protagonista collabora con svariati brand molto famosi, tra cui, Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e moltissimi altri. Dinanzi tali cifre, però, molti fan non possono che rimanere basiti, sta di fatto che le critiche sulla questione sono sempre all’ordine del giorno.