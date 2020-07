Il segreto, puntata 30 luglio 2020: Angustias ha un malore improvviso

Cosa succederà nella puntata de Il Segreto in onda giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5? Alla Casona ci sarà un gran trambusto. L’arrivo della cugina di Soledad non sarà propizio. La giovane si è mostrata carina e disponibile, tanto che la sorella di Tristan si è confidata con lei.

La ragazza però, appena sarà possibile, la tradirà alle spalle. Nel frattempo, le condizioni di Juan peggioreranno di giorno in giorno dopo che è stato picchiato da Mauricio per ordine di Francisca. La Montenegro, nonostante abbia vietato categoricamente alla figlia di vedere il Castaneda, ha scoperto che i due hanno passato la notte insieme e così ha pensato ad una punizione esemplare.

Nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 vedremo che la situazione dei Castaneda peggiorerà ulteriormente. Francisca non avrà pietà e caccerà dalle sue proprietà tutti i membri della famiglia, che saranno costretti a trovarsi un’altra abitazione e perderanno il lavoro. Juan, tra la vita e la morte, viene curato da Alberto e Pepa, che faranno tutto il possibile per salvarlo.

Il Segreto, puntata di giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5

Stando alle tranne della puntata de Il Segreto di giovedì, la situazione di Raimondo sembrerà più rosea, visto che Sebastian si è preoccupato di risolvere i suoi problemi economici, nonostante Emilia non sia stata subito d’accordo. Nel frattempo Angustias continuerà a tramare contro Pepa, certa che suo marito Tristan si assenti con la scusa del lavoro per vederla di nascosto.

Pepa, dal canto suo, si sentirà oppressa su più fronti specialmente dopo che avrà confidato Il segreto del suo passato a Don Anselmo. Dolores e Pedro strano impegnati con i preparativi per accogliere al meglio il principe Alfonso, ma i due finiranno per combinare un grande pasticcio, come tipico dei Miranar.

Tristan in dubbio per la morte del padre

Proseguendo con le trame de Il Segreto, Soledad soffrirà tremendamente vedendo il suo amore Juan che lotta tra la vita e la morte. Tristan continuerà indagare sulla morte di suo padre dopo il ritrovamento di un anello nei terreni di Francisca. La strana scoperta gli ha fatto intuire che sua madre non gli abbia raccontato tutta la verità su come suo padre è passato a miglior vita.

Infine, nella puntata de Il Segreto in onda giovedì 30 luglio 2020 su Canale 5 vedremo che Angustias, mentre sta avendo una discussione con l’odiata Pepa, avrà un malore improvviso: che cosa succederà? Non resta che aspettare i prossimi episodi della soap opera.