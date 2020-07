Giulia De Lellis allarma i fan per la sua sparizione dai social, ecco il motivo

Giulia De Lellis è sparita dai social per sottoporsi ad un nuovo tampone

Giulia De Lellis è sparita dai social per qualche ora ed i suoi follower si sono subito allarmati. L’influencer si è ritrovata a dover dare spiegazioni sulla sua improvvisa assenza ed ha raccontato che è scomparsa a causa di problemi di salute improvvisi dei quali non si è capita la natura. Stava bene, si è ammalata all’improvviso.

In particolare la ragazza spiega di avere avuto febbre altissima non motivata, essendo ipocondriaca ha avuto paura di aver contratto qualunque malattia al mondo, coronavirus compreso, di conseguenza ha fatto tutti i tamponi necessari per poter stare un po’ più serena.

Tutti negativi. Poi ha spiegato di avere passato una notte bruttissima, la peggiore dei suoi 25 anni. Era da tanto tempo che non stava così male, molto probabilmente tutto è peggiorato a causa dell’agitazione e dello stato d’ansia in cui versa. Ad oggi non si conoscono i motivi della febbre e del malessere, ma i medici le hanno raccomandato di rimanere più serena possibile, perché lo stress spesso è la causa di tutto.

Giulia De Lellis la sua vita frenetica non la aiuta affatto a rimettersi in piedi

Giulia De Lellis afferma di non essere rimasta ferma un attimo nel corso delle ultime settimane. È stata sempre in viaggio per questioni di lavoro, poi ha avuto tanta preoccupazione a causa di un malore della nonna che ha raggiunto prima possibile. Insomma vai e vieni continuo. La scorsa settimana è stata a Forte dei Marmi, avrebbe dovuto riposare, ma è stata una settimana movimentata anche perché ha dovuto raggiungere di fretta la sua famiglia e la nonna alla quale è molto legata.

In questo momento dichiara di essere a casa con il suo cagnolino, di fare il possibile per rilassarsi, insieme a lei Andrea Damante, l’ex tronista con il quale la corteggiatrice ha ripreso la relazione terminata malissimo a causa del tradimento di lui. Adesso tra loro va tutto bene in barba a chi che affermava che sarebbe finita nel più breve tempo possibile.

Le accuse dei suoi hater: Giulia guadagna senza far nulla

In molti la accusano di guadagnare facile, di non lavorare, di far soldi grazie alla popolarità. Invece spiega che la popolarità l’aiuta tanto, ma non vive soltanto di questo, non vive per essere semplicemente una influencer.

Lei lavora tantissimo, infatti è sempre impegnata a destra e a sinistra, durante la settimana si sposta più volte per motivi di lavoro, spesso è costretta a stare lontana dai suoi affetti. Nemmeno il lavoro però è riuscito a tenerla lontana dalla nonna, per lei è subito corsa a casa.