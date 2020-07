Un posto al sole spoiler 31 luglio 2020: nozze di Guido e Mariella

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5 svelano che Guido e Mariella finalmente di sposeranno. Susanna ed Eugenio continuano ad essere pericolosamente vicini. Entrambi stanno mettendo a rischio le rispettive storie d’amore, anche se ad ora non è successo nulla che andasse al di là del loro rapporto lavorativo. Nicotera e l’avvocatessa hanno unito le forze per mettere le manette ai polsi di Tregara, anche se tutto sembra remare a loro sfavore. Alberto, pressato dal magistrato, userà proprio la complicità tra lui e Susanna per toglierselo dai piedi.

Stando agli spoiler di Un posto al sole della puntata di Un posto al sole in onda venerdì, Bice consumerà la sua ”vendetta”. La tensione di Rossella si farà sempre più prepotente, tanto da mettere a rischio un esame universitario. Sarà stata sua madre Rossella a pressarla troppo? Intanto, Serena continuerà a ripensare alle parole di Filippo, intenzionato a dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Un posto al sole anticipazioni puntata venerdì 31 luglio 2020 su Rai 3

Tra Silvia e Rossella le cose non vanno affatto bene. Silvia vorrebbe che la figlia si occupasse anche della casa mentre lei è al Vulcano, ma la ragazza sostiene di essere troppo occupata con l’università e il tirocinio. Michele sta tentando di fare da paciere tra le due, ma senza molto successo. Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana inoltre, Renato ha avuto una discussione con Susanna che, sotto pressione per la missione Tregara e l’imminente matrimonio, ha finito per sbottare contro di lui.

Susanna ha voluto farsi perdonare cucinando il piatto preferito di Niko e gli ha promesso che, d’ora in poi, sarà meno nervosa. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole però, le sue buone intenzioni saranno messe a dura prova dopo un incontro emozionante con Eugenio, che avverrà nel giorno più importante di Mariella e Guido.

La vendetta di Bice

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 venerdì 31 luglio 2020, Guido e Mariella si scambieranno le fedi nuziali, anche se dovranno far fronte ad un imprevisto. Bice invece si vendicherà di Patty e Sergio, che cosa avrà architettato? Nel frattempo, la gelosia di Alberto nei confronti di Patrizio inizierà a farsi sentire.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole dell’episodio di venerdì svelano che Susanna ed Eugenio avranno un chiarimento dall’esito inaspettato mentre Rossella si troverà in difficoltà mentre sta sostenendo un esame.