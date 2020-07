La vita in diretta estate, Andrea Delogu arrabbiata nera coi suoi ospiti: “Abbassiamo i toni…”

Andrea Delogu perde le staffe a La vita in diretta estate

Nel terzo appuntamento settimanale de La vita in diretta, la padrona di casa Andrea Delogu ha letteralmente perso le staffe davanti alle telecamere di Rai Uno perché un suo ospite l’ha fatta innervosire. Quest’ultimo non era presente in studio ma in collegamento dal capoluogo campano. La persona in questione è Gino Ferrante, ovvero il cantautore cantante neomelodico che negli ultimi giorni è al centro dell’attenzione mediatica per aver fatto un annuncio sulla sua pagina Facebook.

In poche parole l’artista napoletano è alla ricerca di ragazzi che hanno una mentalità mafiosa per impiegarli nel suo nuovo videoclip musicale. Durante il talk l’artista stava discutendo con toni abbastanza coloriti con il Consigliere Regionale della Campania, Emilio Borrelli. A quel punto ha preso la parola la conduttrice del rotocalco dicendo ai suoi due ospiti: “Abbassiamo un attimo i toni, per favore”.

Gino Ferrante ed Emilio Borrelli litigano in diretta

La conduttrice de La vita in diretta estate, Andrea Delogu che lavora in coppia col giornalista Marcello Masi, nel terzo appuntamento andato in onda mercoledì 29 luglio 2020, non è riuscita a stare calma perdendo la pazienza con i due suoi ospiti campani. Le persone in questione erano il cantautore neomelodico Gino Ferrante e il Consigliere Regionale della Campania, Emilio Borrelli.

Ricordiamo che quest’ultimo da anni si occupa della lotta contro la camorra. La padrona di casa dello storico contenitore televisivo si Rai Uno ha dovuto prendere la parola più volte per sedare gli animi: “Fermiamoci un attimo”, ha asserito l’ex iena dando la possibilità a Caterina Collovati di dire il suo punto di vista.

Andrea Delogu chiede delle spiegazioni a Gino Ferrante

Dopo essere intervenuta più volte per calmare l’accesa discussione tra Gino Ferrante ed Emilio Borrelli, la conduttrice Andrea Delogu dopo aver fatto un sospiro di sollievo ha voluto delle valide spiegazioni al giovane cantante neomelodico. In poche parola la padrona di casa de La vita in diretta estate ha voluto sapere per quale ragione ha fatto quell’annuncio strano, chiedendo anche delle informazioni sul testo della canzone che incita alla criminalità.

“Posso chiedere una cosa? Gino può spiegarci esattamente che cosa dice il testo della sua canzone? Ce lo può spiegare bene nel dettaglio?”, ha detto la collega di Masi. A quel punto il diretto interessato ha spiegato che è un testo ispirato dalla serie televisiva Gomorra. Prole che non sono piaciute al Consigliere che è stato rimproverato ancora una volta dalla Delogu.