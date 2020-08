Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, retroscena inedito sul loro primo incontro: “Sgarbato e scortese”

Il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha sempre generato molto clamore sul web. I due hanno una relazione alquanto particolare, basata principalmente su stima reciproca e ammirazione.

Il loro rapporto, però, non è stato sempre idilliaco, sta di fatto che in occasione del loro primo incontro lui fu molto sgarbato. A rivelare tutto è stato il loro avvocato, Giorgio Assumma, il quale ha svelato dei retroscena inediti sul loro conto.

Il retroscena su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati il 28 agosto del 1995. I due sono molto complici e, soprattutto, si stimano davvero molto. La loro relazione, però, sembra essere molto di più quella di un fratello e di una sorella, piuttosto che di una coppia a tutti gli effetti. I due, infatti, non condividono neppure lo stesso letto. Ad ogni modo, ad entrambi è sempre andato bene così. A gettare un po’ di pepe sulla questione, però, ci ha pensato il loro avvocato.

Nel corso di un’intervista con il Corriere, Giorgio Assumma ha raccontato di essere stato lui il Cupido della situazione. Il loro primo incontro, infatti, è stato combinato grazie al suo intervento. Tale evento, però, non fu molto idilliaco in quanto il giornalista si comportò in modo parecchio acido e scontroso nei confronti della conduttrice. I due protagonisti, dunque, non partirono esattamente nel migliore dei modi.

Il segreto del loro matrimonio

Tuttavia, nonostante questo evento non fu molto fortunato, dopo soli quindici giorni, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo cominciarono a uscire già insieme. Da quel momento in poi non si sono più separati ed hanno dato luogo ad un matrimonio davvero felice. Il segreto della loro unione risiede, soprattutto, in una forte intesa intellettuale, chiave vincente per far sì che una relazione duri nel tempo.

Il giornalista, nel corso della sua vita, ha avuto diverse mogli, solo con la De Filippi, però, è riuscito ad instaurare un rapporto davvero stabile. In tanti anni di matrimonio, infatti, non si sono mai lasciati. Questo anche perché entrambi conducono vite separate ed hanno impegni lavorativi che li spingono spesso a trascorrere parecchio tempo fuori casa. Nonostante i vari rumors e gossip che sono circolati sulla conduttrice di Uomini e Donne e le sue scappatelle con alcuni volti dello spettacolo, la coppia resiste ancora.