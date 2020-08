Stefano De Martino, arrivano le dichiarazioni di un amico che rivela dettagli privati

Stefano De Martino, la separazione da Belen Rodriguez non è stata così semplice come si dice

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati, sembra essere ormai una decisione definitiva oltre la quale non si andrà in alcun modo. I motivi della decisione sono ancora oscuri. Fino ad oggi si è detto di tutto, si è parlato di nuovi amori sia per la showgirl che per il conduttore di Made in Sud. Lui è stato accusato di essere un traditore, di essersi divertito sia durante la relazione con la donna, sia dopo. Secondo alcuni scatti lui avrebbe già trovato la donna in grado di sostituire Belen, così come Belen ha trovato modo di consolarsi tra le braccia di qualcun altro. Lei con Gianmaria prima e adesso con qualcun altro.

Ma in tutta questa storia ha fatto irruzione un amico del ballerino che ha raccontato che in realtà Stefano sta attraversando un periodo difficilissimo. Sta male, è impossibile stare senza Belen ed accontentarsi di quella che è adesso la sua vita senza di lei.

Ciò che appare sui social e sui giornali non è la verità, la realtà dei fatti e tanto diversa da quella che conosciamo. Poi svela che se Stefano al momento non ha voluto dire la sua, non ha voluto parlare di quanto accaduto, è semplicemente perché sta così male che non riesce a farlo. Stefano vuole mantenere il riserbo sia perché la loro è stata una relazione importante, sia perché in lui c’è tanto dolore, si tratta di un secondo fallimento. La seconda volta fa molto più male della prima. Ciò che per lui è più doloroso e dover dire addio all’idea di famiglia, all’unione tra genitori, cosa di cui Santiago non potrà mai godere fino in fondo.

Stefano De Martino preoccupato per il piccolo Santiago che soffre più di tutti questi tira e molla tra mamma e papà

Stefano De Martino starebbe soffrendo soprattutto per il piccolo Santiago che è al centro dei suoi pensieri. Ha paura che il bambino possa sentirsi confuso o che possa soffrire nel vederli divisi. Per questo motivo fino ad oggi si è sempre mostrato con il sorriso. Ha dovuto inoltre rassegnarsi alla fine di una relazione tanto importante per lui che è stato sempre innamorato di Belen. Poi ha affermato che fino ad ora Stefano si è lasciato fotografare in compagnia di altre donne ma mai in atteggiamenti intimi. Il piccolo non deve avere alcuna confusione, d’altronde fino a qualche tempo fa era tra le braccia di mamma.

Smentiti i gossip che lo vedono al fianco di Mariana Rodriguez

Intanto, sono stati smentiti i gossip che lo vedono accanto a Mariana Rodriguez. È stata direttamente lei a chiarire i fatti e ad affermare che tra loro due c’è soltanto un rapporto di amicizia. Sono stati fotografati insieme durante un weekend a Napoli sulla barca di lui, ma non c’è niente di più di una semplice conoscenza e frequentazione amichevole.

Mariana pensa di lui sia un ragazzo carino, un gentiluomo, ma tra loro non ci può essere qualcosa che vada oltre l’affetto amichevole. Quando ha visto le loro foto sui giornali di gossip è stata male, soprattutto perché la fine della relazione con Belen era arrivata da pochissimo, mai si sarebbe intromessa in qualcosa di tanto delicato ed importante. Non convince però perché a chi le chiede se Stefano potrebbe essere il suo uomo ideale ha risposto che preferisce non dire.