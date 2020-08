Temptation Island: spunta una vecchia foto di Anna Boschetti con Filippo Bisciglia, i dubbi del web

Anna Boschetti continua a far parlare di sè. Gli utenti hanno scoperto una foto di qualche anno fa in cui era con il conduttore

Temptation Island: tutti contro Anna Boschetti

Di sicuro Anna Boschetti è stata la figura più controversa di questa settima edizione di Temptation Island. La donna, di 37 anni, ha partecipato con il fidanzato Andrea, di dieci anni più giovane con il quale ha una relazione di due anni, con un solo obiettivo: convincerlo a sposarla e a darle un figlio.

Da subito, nel villaggio, Anna ha intrapreso una strategia avvicinandosi in modo del tutto finto al single Carlo Siano per ingelosire il suo compagno. Lei voleva farlo stare male in modo che si rendesse conto che senza di lei non può vivere. La redazione, però, ha rivelato ad Andrea le vere intenzioni di Anna, quindi lui ha aspettato fino alla fine. Al falò, nonostante gli sguardi soddisfatti e i sorrisi di Anna per averlo fatto soffrire, lui ha deciso di perdonarla.

In queste settimane sui social ci sono stati una marea di commenti contro Anna. Praticamente nessuno ha accettato il suo comportamento, il voler far soffrire il compagno, il fatto di voler obbligarlo a darle un figlio senza rispettare i suoi tempi. Inoltre, anche i discorsi sul fatto che Andrea fosse ricco hanno indignato il web, soprattutto quando diceva che lui diceva sì per andare a prendere le bambine a scuola, ma “per i fatti importanti era sempre no“.

Spunta una vecchia foto con Filippo Bisciglia

Gli utenti non solo si sono scagliati duramente contro di lei, tanto che Anna ha promesso di querelarli ad uno ad uno, ma sono andati a spulciare i vari profili social della donna. Qui hanno trovato una foto di due anni fa in cui era con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Subito si è pensato ad una raccomandazione. (Continua dopo la foto)

Poi, i più curiosi e insistenti hanno trovato uno status del 2013 in cui Anna ha scritto: “Fate le mamme invece di perdere tempo a fare le zoccole“. E anche qui si sono sbizzarriti in mille commenti. Tuttavia, non sembra esserci nulla di strano.

Come ha fatto notare anche il sito di gossip Biccy, Anna due anni fa era presente ad una festa organizzata dal suo amico Giacomo Urtis che ha molte conoscenze nel mondo dello spettacolo. Infatti, in quell’occasione Anna ha avuto modo di incontrare anche altre persone famose e farsi una foto con loro.