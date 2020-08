Fatima Trotta: in vacanza presso la costiera amalfitana

Fatima Trotta (33 anni) è in vacanza sulla costiera amalfitana. La conduttrice di Made in sud e attrice ha scelto proprio la Campania per godersi qualche ora sotto il sole e qualche tuffo in mare. Un estate 2020 davvero insolita, caratterizzata dal subdolo coronavirus e da tante limitazioni e incertezze.

La showgirl napoletana ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. Tra le storie IG ha proposto anche una foto di Atrani. In questo articolo vi proponiamo qualche curiosità su Fatima Trotta, non mancando di fare un breve excursus sulla sua carriera televisiva.

Fatima Trotta: gli esordi

Fatima Trotta è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più note e brave della tv italiana. Grazie a sue due “armi”, il sorriso e l’ironia, è riuscita a conquistare milioni di telespettatori italiani conducendo timone di Made in sud. Nelle ultime edizioni la spalla di Fatima al timone del fortunato programma comico è Stefano De Martino.

Come ricorda Positano News all’interno di un suo recente articolo, Fatima esordì in tv a inizio anni 2000 quando a soli 19 anni partecipò al programma Veline. Il programma, tramite un’apposita giuria, doveva scegliere le nuove veline per il tg satirico Striscia la notizia.

Fatima Trotta non vinse. Tuttavia, la sua partecipazione a Veline fu un trampolino di lancio da cui iniziò la sua carriera. In seguito, la ragazza partecipò programma Raccomandati con Carlo Conti e allo show Si… pariando assieme alla compagnia Tam Tunnel. Il 2008 fu l’anno di svolta, in quanto Fatima fu scelta per la conduzione di Made in sud assieme a Gigi e Ross. La trasmissione ha permesso a Fatima di diventare famosa a livello mainstream, in cui ha avuto modo di mettere alla prova tutta la sua bravura e talento.

Adora cucinare

Intervistata da Laura Costantini per Grand Hotel, Fatima Trotta ha dichiarato di essere una napoletana doc e di amare la cucina. La 33enne ha detto di essere cresciuta con il profumo del ragù di sua madre, che già all’alba arrivava fino alla sua stanza da letto. Trotta ha proseguito affermando che lei e sua sorella Stefania hanno imparato fin da ragazzine tutti i segreti e le ricette della cucina meridionale. Essendo vegetariana, Fatima ha ammesso di modificarle un po’. Sono otto anni che la conduttrice di Made in sud non mangerebbe più carne.