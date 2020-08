Una vita, spoiler 6 agosto 2020: Milagros ricompare con Genoveva

Vediamo insieme le anticipazioni di Una vita riferite alla puntata che andrà in onda giovedì 6 agosto 2020 su Canale 5. I vicini di Acacias non sanno che stanno per perdere tutti i loro risparmi a causa della truffa organizzata da Alfredo e Genoveva.

La perfida Salmeron ha intenzione di vendicarsi di tutti coloro che non hanno aiutato Samuel. La dark lady se la prenderà anche con Liberto, che cadrà nella sua pericolosa rete. Ramon e Felipe però si accorgeranno che qualcosa non va e inizieranno a fare indagini più approfondite per venire a capo della questione.

Le anticipazioni di Una vita di questa settimana rivelano che Lolita andrà in ansia quando non vedrà più Milagros. La bimba, tornata da poco da Parigi, ha conquistato tutti con la sua dolcezza ed educazione, soprattutto Rosina e Susana. Ramon sta tentando di rimediare alla gaffe fatta con il regalo che le ha messo solo paura, ma ha combinato un altro guaio. Il Palacios ha portato la bimba al ristorante di Felicia per farle assaggiare una torta. Peccato che non si sia ricordato che la figlia sia allergica alle noci. Milagros ha avuto una reazione allergica che ha rischiato di farla soffocare. Per fortuna, tutto si risolverà per il meglio.

Una vita anticipazioni di giovedì 6 agosto 2020 su Canale 5

Ramon e Carmen si riconcilieranno dopo un periodo buio, nel quale la donna ha creduto di essere paragonata alla compianta Trini. Il Palacios apprezza il fatto che la sua nuova fiamma l’abbia aiutato a riconciliarsi con Milagros ed è pronto a voltare pagina sul serio. Nella puntata di Una vita di giovedì, Ramon verrà preso dal panico non vedendo più sua figlia, scomparsa nel nulla da ore.

Stando agli spoiler di Una vita, vedremo Milagros ricomparire con Genoveva, che si giustificherà dicendo di averla portata a prendere un gelato. In realtà, la Salmeron ha voluto seminare il panico per permettere al marito di sostituire il rapporto della banca americana con un atto fasullo.

L’inganno di Alfredo

Proseguendo con le anticipazioni della puntata di Una vita in onda giovedì 6 agosto, vedremo i vicini ingannati abilmente da Bryce, che presenterà loro un documento falso per convincerli ad investire tutti i loro risparmi. Felipe continuerà ad indagare nell’ombra.

Infine, come rivelano gli spoiler di Una vita, Bellita capirà quanto Cinta stia male per la separazione con Emilio. A quel punto, deciderà di annullare il suo viaggio in Argentina per starle accanto. Cinta non ne sarà molto felice ma proverà a farsi forza.