Gabriele Rossi beccato in intimità con Rocco Casalino: e Gabriel Garko? [FOTO]

Cosa c’è tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi?

In edicola è uscito il nuovo numero del magazine Chi. Al suo interno è contenuto un articolo con tanto di foto esclusive della serata trascorsa tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi. Quest’ultimo che è il portavoce del Premier Giuseppe Conte, da poco tornato single la fine della sua relazione con Josè Carlos Alvarez, era in compagnia del noto attore. Il ragazzo inoltre, qualche anno fa ha partecipato la prima edizione del Grande Fratello Vip. In questo ultimo periodo l’ex gieffino è stato più volte fotografato col collega Gabriel Garko.

Infatti in tanti erano convinti che tra loro non ci fosse una semplice amicizia ma qualcosa di più profondo. Nelle ultime settimane, però, i due non sono più apparsi insieme come prima. Stando a quello riportato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, Rocco e Gabriele prima hanno cenato e successivamente hanno fatto in giro per le vie della Capitale. Ad oggi i diretti interessati non hanno ancora commentato le foto diffuse dalla rivista. (Continua dopo la foto)

Rocco Casalino e lo scandalo del suo ex Carlos Alvarez

Qualche giorno fa Rocco Casalino è tornato a far parlare di sé per la sua relazione sentimentae col cubano Carlos Alvarez. Quest’ultimo di recente è stato travolto da uno scandalo a causa della sua passione per il trading online. Per tale ragione l’ex concorrente del Grande Fratello ha immediatamente chiarito la sua posizione dicendo di non essere a conoscenza dei movimenti le del suo ormai ex fidanzato. Il portavoce di Conte, inoltre, ha affermato di non aver mai passato a Carlos notizie riservate per avvantaggiarlo nel gioco in borsa.

Lo stesso ragazzo in questi giorni si è dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto, conformermando che Casalino non c’entra nulla. Ecco le sue parole: “Mi vergognavo, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco. Lui mi vedeva negativo ma non capiva perché. E poi Rocco è sempre al lavoro, sempre in viaggio con il Premier, come potevo dirgli una cosa del genere?”.

Chi è Gabriele Rossi?

Rocco Casalino e Gabriele Rossi hanno in comune la partecipazione al Grande Fratello. Il primo nella versione nip mentre l’attore 38enne in quella Vip. Quest’ultimo è riuscito a trovare la popolarità grazie a delle fiction RAI e Mediaset, tra cui L’onore e il Rispetto, nella quale ha lavorato a stretto contatto con Gabriel Garko.

Tre anni fa ha partecipato al reality show di Canale 5 classificandosi al Sendo posto dietro all’ex Bonas di Avanti un altro, Alessia Macari. Dal punto di vista della sua vita privata, Rossi ha sempre mantenuto la privacy.