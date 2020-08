Carolina Marconi ex concorrente del GF oggi 42enne (FOTO)

Ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi oggi ha 42 anni e resta una donna bellissima

Ne è passato di tempo per Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello! La bella Carolina da molto tempo non la si vede in tv, ma è sempre in splendida forma. Anche se il tempo passa, lei si difende bene e i suoi 42 anni non li dimostra affatto. Il suo fisico scolpito e tonico, la sua pelle vellutata e liscia la dicono tutta sulla sua bellezza!

A distanza di tanti anni la si rivede e con grande piacere, ma non per lavorare in tv. Da molto tempo non ne fa parte e adesso ha deciso proprio di starne lontana. Dopo aver vissuto quella bellissima esperienza all’interno del Grande Fratello è stata ospite in alcuni programmi. Per qualche tempo è comparsa sporadicamente, ma poi di lei si sono perse le tracce. (Continua dopo la foto)

Carolina Marconi ancora oggi è una donna bellissima

Di professione oggi fa l’imprenditrice e si occupa di business. La Marconi è molto impegnata, ma riesce a darsi da fare per mantenersi in forma. Anche se non fa più parte del mondo dello spettacolo, è molto seguita su Instagram e ha tanti followers che seguono il suo profilo. Ancora oggi Carolina dimostra una sensualità incredibile e un fascino intramontabile.

I fan le fanno sempre tanti complimenti e sono felici di vederla in splendida forma. Sono loro a sostenere l’ex concorrente del Grande Fratello e a supportarla anche quando è giù. La Marconi non ha avuto una intensa carriera professionale, ma riguardo la vita sentimentale invece sì. Anni fa si è sposata e lasciata dopo poco tempo. Ha sofferto molto per quello che aveva considerato il grande amore, ma si era sbagliata.

La Marconi e la sua vita privata

Ad oggi Carolina Marconi è fidanzata con Alessandro Tulli. I due vivono insieme da diversi anni e spesso hanno parlato di matrimonio. La showgirl in una intervista ha detto che Alessandro è entrato a piccoli passi nella sua vita. Inizialmente era un amico importante, poi si sono frequentati meglio e hanno scoperto di piacersi.

Lei ha rivelato che fra loro non è stato un colpo di fulmine, anche perché lei non si fidava di nessuno. Invece lui è riuscito a rubarle il cuore, senza fretta, le ha lasciato i suoi spazi. E sono profondamente innamorati!