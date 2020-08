Temptation Island, un partecipante ricorrerà alle vie legali. Ecco il motivo

Partecipante ricorrerà alle vie legali

L’ultima edizione di Tempation Island ha riscosso un enorme successo e il merito è senza dubbio delle coppie che si sono messe in gioco. Attualmente Antonella Elia è al centro delle critiche per aver perdonato Pietro Delle Piane. Nonostante ciò che ha detto e fatto, la donna ha voluto dargli una seconda possibilità.

Molti credono che abbiano recitato un copione, realizzato per ottenere visibilità. Stesso discorso vale anche per Valeria e Ciavy. I due si sono lasciati in mal modo, eppure sono stati visti insieme in una località balneare. Tuttavia un altro partecipante è stato gravemente offeso, così si è allontanato dal web e ricorrerà alle vie legali.

‘Non dovete offendere le mie figlie, altrimenti mi arrabbio’

Un partecipante ricorrerà alle vie legali per aver ricevuto tante offese e insulti. Si tratta di Anna, la fidanzata del 27enne Andrea. I due hanno deciso di partecipare per volontà di lei, dal momento che vorrebbe fare dei passi importanti. Il ragazzo ha sempre detto che non è pronto per un figlio, in quanto vorrebbe dedicarsi al lavoro presso l’azienda di famiglia.

Anna, pur di raggiungere i suoi scopi, ha usato il tentatore Carlo per farlo ingelosire. Al falò ha rivelato che era sua intenzione farlo soffrire fino a fargli del male. Non a caso Filippo Bisciglia è intervenuto per invitarla a non sorridere davanti al dispiacere del proprio fidanzato.

Alla fine non solo ha ottenuto la convivenza, ma a breve diventerà madre per la terza volta. Il suo atteggiamento non è piaciuto per niente agli italiani, i quali hanno espresso un parere. Alcuni hanno oltrepassato il limite al punto tale da costringerla a disattivare il suo profilo Instagram. Allo stesso tempo ha promesso che si vendicherà della cattiveria ricevuta affidandosi a un buon avvocato.

‘Mi sono fermata perché Carlo si stava innamorando di me’

Durante il falò di confronto, Anna ha ammesso di aver allontanato Carlo perché non voleva farlo soffrire. Aveva capito che lui stava iniziando a provare qualcosa per lei, così non ha portato avanti il suo piano. Quando il diretto interessato ha ascoltato tali parole, ha utilizzato i social per consigliarle di scendere dal piedistallo. Crede che tutti pendano dalle sue labbra e che il mondo ruoti attorno a lei. Dovrebbe essere meno presuntuosa e più umile.