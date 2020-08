Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, lo scoop: ”Lo faranno entro l’inverno…”

Nessuna crisi sentimentale tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Fino a qualche giorno fa sul web si era diffusa a macchia d’olio la notizia di una presunta crisi con tanto di separazione tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Addirittura si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra la storica opinionista di Uomini e Donne e il parrucchiere romano Kikò Nalli.

Indiscrezioni che sono state prontamente smentite dai diretti interessati che hanno avuto una reazione abbastanza forte sui suoi canali social. L’hair stilyst, reduce dalla chiusura della relazione sentimentale con l’ex gieffina Ambra Lombardo, su Instagram ha scritto: “Tutto finto“. Sbito dopo è giunta la replica da parte della vamp frusinate:”Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

L’opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore toscano sposi entro l’inverno

Con tale sfogo sui social network, la vamp aveva tuonato contro coloro che inventano dei gossip inesistenti, ritenendosi stanca stufa delle fake news che circolano sul suo conto. Le voci di una presunta crisi tra Tina Cipollari e il ristoratore Vincenzo Ferrara sono prontamente smentite dai diretti interessati. Infatti, tra l’opinionista di Uomini e Donne e il professionista toscano sembra procedere nel migliore dei modi.

Dopo il rinvio dovuto all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, i due potrebbero sposarsi molto presto. Delle fonti molto vicine alla coppia hanno confessato che la vamp e il ristoratore non solo avrebbero deciso di coronare il loro sogno d’amore, ma sembra che abbiano già scelto il periodo in cui sposarsi: “Forse entro l’inverno“.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara innamorati più che mai

Ebbene sì, tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non c’è nessuna crisi in atto. A dimostrarlo sono stati i diretti interessati che nelle ultime ore hanno postato una nuova foto su Instagram che li mostra insieme, in barba a tutti quelli che li volevano separati.

In poche parole, i festeggiamenti delle nozze sembrano essere imminenti, d’altronde ormai l’opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore fiorentino formano una coppia da un paio d’anni, quindi sono pronti per fare il grande passo. Per caso la vamp frusinate chiederà al collega Gianni Sperti da farle da testimone di nozze?