Brutto incidente per l’influencer Deianira Marzano, sangue ovunque: “Mi si è rotta la porta vi vetro addosso” (FOTO)

L’influencer Deianira Marzano, famosa per le perle di gossip che regala ai suoi fan di Instagram, ha subito un brutto incidente. La donna si trova attualmente in vacanza ma, purtroppo, un imprevisto ha attentato alla sua salute.

Nel corso delle recenti IG Stories, la protagonista ha spiegato di essere stata ferita dal vetro sgretolatosi da una porta. I tagli sono stati parecchi, alcuni dei quali anche profondi. La Terribile ha voluto condividere con i fan anche questo triste momento mostrando tutti i danni arrecati al suo corpo.

Il brutto incidente di Deianira Marzano

Ieri pomeriggio, Deianira Marzano era sparita dai social per un po’ di ore, i fan si sono immediatamente preoccupati e in effetti avevano ragione dato che la donna ha subito un brutto incidente. Dopo il grosso spavento, la dama ha registrato dei contenuti nei quali ha spiegato il motivo della sua assenza. Nel dettaglio ha detto di aver avuto una grande paura dato che una porta di vetro della doccia si è completamente spaccata facendo finire molti pezzi sul suo corpo.

I tagli più visibili sono stati riportati sul braccio, la spalla e il decolleté. La sua preoccupazione è stata notevole, al punto che si è recata subito da un medico per farsi medicare. Il dottore in questione ha provveduto a disinfettarla e a ricoprire tutti i tagli con delle garze. La dama, dopo essersi tranquillizzata e medicata, ha spiegato tutto ai followers mostrando anche le ferite riportate. (Continua dopo le foto)

Il cedimento dell’influencer

Durante lo sfogo, però, Deianira Marzano ha avuto un momento di cedimento nel ripensare al brutto incidente, sta di fatto che è scoppiata a piangere. La donna ha detto che spesso ci si arrabbia per cose futili quando, in realtà, le cose importanti sono ben altre. Questa terribile esperienza le è servita ad interiorizzare proprio questo concetto, allo scopo di evitare di infervorarsi per cose stupide.

I fan, ovviamente le hanno inondato il direct di messaggi e lei è stata molto felice di ricevere tutto questo affetto. Nelle IG Stories di questa mattina, infatti, ha ringraziato tutti per essersi preoccupati per lei e poi ha detto di stare molto meglio. Anche se dovrà continuare a portare le bende, cosa scocciante essendo al mare, le è andata decisamente bene, in quanto sarebbe potuto accadere molto di peggio.