Maurizio Costanzo apprezza Stefano De Martino, ma non Belen Rodriguez: “Tolga il disturbo”

Maurizio Costanzo dice la sua su Stefano e Belen

Ebbene sì, dopo settimane nelle quali si sono presi la scena della cronaca rosa italiana, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo sotto i riflettori. Ma in questo caso non c’entrano nulla le loro vicende sentimentali e triangoli amorosi con Alessia Marcuzzi, bensì per alcune affermazioni che ha fatto il saggio Maurizio Costanzo.

Il noto giornalista romano, nonché consorte della regina della tv Maria De Filippi, essendo una persona molto schietta e senza peli sulla lingua ha detto la sua sull’ex coppia. Infatti, di recente l’81enne che a fine mese festeggerà le nozze d’argento con Queen Mary ha espresso un giudizio categorico sulla modella argentina.

Il giornalista romano difende De Martino

Sin dal suo esordio in televisione, Maurizio Costanzo non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti di Stefano De Martino. Ma nelle ultime ore il marito di Maria De Filippi ha detto anche qualcosa di più. Il giornalista ha fatto degli apprezzamenti sul danzatore partenopeo , oggi apprezzato conduttore della seconda rete Rai.

“Perché De Martino è andato via da Mediaset? Evidentemente Maria non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai Due”. Ma non è finita qui. Infatti il padrone di casa de L’Intervista ha lanciato una stoccata velenosa nei confronti di Belen Rodriguez. “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice. Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide”.

Costanzo e le parole al veleno contro la Rodriguez

Non è la prima volta che il saggio Maurizio Costanzo spende un giudizio nei confronti dell’ex coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Tre anni fa in un’intervista, il marito di Maria De Filippi diceva: “Stefano De Martino è dotato di grande umiltà e per questo Maria lo stima molto. Non è per lei un figlio artistico, però gli sta dando ruoli sempre più importanti. Stefano del resto non è solo un ballerino, ha altre capacità perché è una persona fedele e appassionata”.

Riferendosi alla modella argentina, in quell’occasione il giornalista le consigliò di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo. “Non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano”, disse l’81enne.