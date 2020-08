Uomini e Donne, sorpresa per il pubblico: ecco i tre candidati al trono

La pagina ufficiale del programma ha mostrato tre ragazzi candidati al trono, ma solo due potranno sedersi sulla sedia rossa. Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne, sorpresa per pubblico: tre candidati al trono

La pagina ufficiale di Uomini e Donne nella giornata di ieri aveva annunciato una grande sorpresa e questa, puntuale, è arrivata. La redazione quest’anno ha deciso di svelare i possibili candidati al trono sui social e poi far scegliere al pubblico due di loro che effettivamente si siederanno sulla sedia rossa a settembre nella nuova stagione del programma.

Su WittyTv ci sono i video di presentazione dei tre ragazzi (Clicca qui per vederli). Il primo si chiama Davide Donadei, ha 25 anni ed è di Gallipoli. Dall’età di 16 anni ha fatto il cameriere e adesso ha preso in gestione il ristorante per cui lavorava. C’è un forte pregiudizio nei suoi confronti perchè il padre ha avuto problemi con la giustizia, ma lui ha fatto di tutto per riscattarsi.

Il secondo candidato al trono è Gianluca De Matteis, 30 anni, fisioterapista. Nel tempo libero ha molti hobby, pratica sport, ha giocato a calcio tanti anni, fa surf, recita, va in moto. Ama prendere lo zaino e partire, visitare luoghi, quelli più poveri, dove secondo lui si impara di più. Nel video di presentazione Gianluca si è raccontato molto, ha parlato della sua passione per i viaggi, del rapporto di coppia e perchè vuole fare il tronista. Secondo lui è un modo “lento” di conoscere una persona e questo è interessante.

L’ultimo candidato è Davide Blanda, 27 anni, operaio in un’azienda alimentare. A Novara dove abita ormai conosce tutti e per quanto riguarda una relazione non cerca più nessuno lì. Vuole partecipare al programma perchè vuole trovare una persona con cui avere affinità, con cui parlare tanto e ascoltare. Pensa di essere un po’ diverso dagli altri e vorrebbe creare una famiglia. Sul sito si può dare una sola preferenza e, quindi, il pubblico ha un ruolo fondamentale.

La reazione del pubblico

Dai commenti che sono arrivati dopo i primi minuti dalla pubblicazione della notizia sembra che gli utenti abbiano avuto reazioni diverse. Alcuni hanno ironizzato, altri si sono disperati all’idea che non ci sarà un’edizione mista, come era stato detto, ma ci sarà il trono classico. Alcuni, invece, hanno iniziato a dare la loro preferenza e pare che i più apprezzati possano essere Gianluca e Davide, ma è ancora presto per dirlo. Voi chi preferite?