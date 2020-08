Serena Rutelli, anche lei ha ceduto al ritocchino e sono critiche (FOTO)

Ha ceduto al ritocchino Serena Rutelli, volano le critiche per l’ex gieffina che diceva che non avrebbe mai fatto.

Nessuno se lo aspettava, eppure ha ceduto. Serena Rutelli si è sottoposta ad un ritocchino, poco significativo, ma che ha fatto scatenare i fan. La giovane di casa Rutelli, che è diventata famosa per aver partecipato a Grande Fratello, ha ritoccato le labbra. Figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la bella Serena ha deciso di regalarsi un filler all’acido ialuronico alla bocca.

In questo modo le sue alle labbra diventeranno più turgide e carnose, e ancora più sexy. Però non tutti sono convinti di questo ritocco estetico. Alcuni le hanno detto che le stanno bene, ma molti altri le hanno detto di non cambiare più. D’altronde, Serena è bellissima per com’è e non ha bisogno di ritocchi! (Continua dopo la foto)

Serena Rutelli, il ritocchino non convince

Le accuse degli utenti non sono solo per le labbra, infatti la accusano anche per il naso. Qualcuno le dice infatti che sono scomparsi entrambi, ovviamente con ironia, attendendo la risposta della Rutelli. Lei però ad un certo punto non ha risposto più e ha preferito non parlare.

La giovane al momento è single, la sua storia d’amore con Alessandro Price Zorresi è finita e si sta godendo la sua estate. Ha probabilmente voluto fare questo ritocco per concedersi qualcosa di diverso e che la faccia apparire con qualcosa di nuovo. Nata a Roma il 13 gennaio 1990, Serena Rutelli è una brava estetista ed è stata adottata dai coniugi Rutelli quando era piccola, insieme alla sorella.

La Rutelli e la sua infanzia difficile

Insieme alla sorella ha vissuto dei momenti difficili durante la sua infanzia, ma per fortuna dopo l’adozione per loro è cambiato tutto. Serena ha vissuto una vita e grazie all’adozione dei Rutelli ha potuto conoscere un mondo diverso. Serena viveva prima di essere adottata in una casa famiglia, dove è rimasta per ben 3 anni. La bambina era stata abbandonata con la sorella dai genitori.

Nel 1997 arriva l’adozione. Lei aveva 7 anni e ha apprezzato moltissimo la scelta dei genitori adottivi. Serena afferma di essere una ragazza romantica, socievole e allegra. Per adesso Serena è single, ma non ha problemi a stare da sola, può rilassarsi e fare ciò che vuole. Quando verrà il momento sarà pronta per aprire il cuore ad un nuovo amore!