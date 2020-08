Belen Rodriguez replica a Maria De Filippi: “Un uomo va anche perdonato? No!” (FOTO)

In queste ore sta generando molto clamore l’intervista che Maria De Filippi ha rilasciato al settimanale Gente, in cui ha parlato anche di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nello specifico, la conduttrice Mediaset ha alluso al fatto che gli uomini debbano essere perdonati in certi casi.

Questo intervento, però, non è andato molto a genio alla showgirl, la quale ha prontamente risposto attraverso il suo profilo Instagram. La donna ha adoperato un modo un po’ anticonvenzionale per reagire. Vediamo di cosa si tratta.

La replica di Belen Rodriguez a Maria De Filippi

Maria De Filippi si è intromessa nelle vicende che riguardano Stefano e Belen Rodriguez ed ha preso, in parte, le difese del ballerino. La presentatrice ha detto che lui riesce a combinare sempre guai ma, allo stesso tempo, ha una grandissima abilità a porre rimedio. Con il suo sguardo e il suo modo di fare, infatti, Stefano è sempre in grado di farsi perdonare anche le cose più brutte. Queste parole, però, non sono state apprezzate dalla modella.

Ieri sera, Belen si è cimentata in un simpatico piano bar durante il quale ha cantato la canzone di Gianluca Grignani La mia storia tra le dita. Una volta giunto il pezzo in cui la protagonista avrebbe dovuto dire che un uomo a volte va anche perdonato, la Rodriguez ha dato luogo ad un comportamento abbastanza ambiguo. Invece di pronunciare quelle parole, infatti, è rimasta in silenzio e poi ha detto: “No”. (Continua dopo la foto)

Il silenzio di Stefano De Martino

Il suo volto si è fatto subito serio e poi la storia di è interrotta. Nei contenuti successivi, poi, la protagonista ha continuato a divertirsi in compagnia dei suoi amici. Con queste parole, dunque, Belen Rodriguez ha dimostrato di non essere affatto d’accordo con Maria De Filippi in merito a questa vicenda. A suo avviso, ci sono cose che non possono essere affatto perdonate ad un uomo. Tale fermezza, naturalmente, avalla sempre di più l’ipotesi secondo cui Stefano abbia combinato qualcosa di grosso.

Le ipotesi di tradimento si fanno sempre più forti al punto da diventare quasi una certezza. Ad ogni modo, i diretti interessati continuano ad essere reticenti evitando di parlare della questione. Se la modella, però, h replicato a Queen Mery, Stefano non ha minimamente preso in considerazione le sue parole non proferendo parola.