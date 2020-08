Addio a Franca Valeri, morta a 100 anni l’icona dello spettacolo italiano

Franca Valeri, la signora dello spettacolo italiano, è morta nella sua casa romana nella mattina di oggi 9 agosto 2020. La nota attrice, amatissima e stimata in tutto il mondo, aveva compiuto da poco 100 anni. La figlia, comunicando la notizia del suo decesso, ha confermato che la madre è sempre stata ironica, fino agli ultimi giorni.

D’altro canto era proprio così che eravamo abituati a vedere Franca Valeri. Ironica e pungente al punto giusto ma sempre coerente con i suoi pensieri. Tagliato il traguardo dei 100 anni il 31 luglio scorso, se n’è andata una delle principali icone dello spettacolo italiano. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da più parti. Ecco i dettagli.

Franca Valeri è morta nel sonno

Franca Valeri è venuta a mancare nelle prime ore della mattina di oggi. Erano più o meno le 7.40 quando nel sonno la signora dello spettacolo ha esalato il suo ultimo respiro. La famiglia le è sempre stata accanto, fino alla fine. Ed era proprio circondata dall’affetto della famiglia che la Valeri se n’è andata. Per domani è previsto l’allestimento della camera ardente presso il teatro Argentina di Roma. I funerali, invece, saranno in forma strettamente privata.

A parlare della morte di Franca Valeri è stata, prima di ogni altro, la figlia dell’attrice. “Si è spenta serenamente” ha detto, proseguendo “nel sonno, circondata dall’affetto di tutta la famiglia e degli amici. Ha conservato la sua ironia fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa: è stata la sua chiave di vita fino alla fine”. Una vita, la sua, vissuta come voleva viverla.

Il cordoglio del mondo dello spettacolo e non

La notizia della morte di Franca Valeri non ha tardato a diffondersi nel mondo dello spettacolo e non soltanto. Di conseguenza sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando, ormai da diverse ore, alla famiglia e agli amici della donna. Tra i primi a manifestare il suo cordoglio è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Profonda tristezza per la scomparsa di Franca Valeri” scrive.

Poi prosegue “Ci ha regalato indimenticabili momenti di comicità e pensiero, di eleganza, di arguzia. Le siamo grati per questi doni”. Diversi i messaggi che si sono susseguiti. Tra questi, il cordoglio del Piccolo Teatro di Milano che ha ricordato “l’insostituibile Signora del Teatro”. Parole di tristezza anche da Virginia Raggi, sindaca di Roma, e da diverse autorità politiche. Una cosa è certa: se n’è andata un’icona dello spettacolo italiano!