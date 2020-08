Deborah Iurato di Amici ritorna dopo tanto tempo in veste di cantautrice

Torna come cantautrice Deborah Iurato, la vincitrice di Amici intraprende una nuova carriera ed è ben decisa a conquistare tutti

La vincitrice di Amici Deborah Iurato torna come cantautrice. La cantante da poco ha intrapreso questo percorso e lo ha inaugurato prima con Supereroi e poi con Ma cosa vuoi?. Potrebbe tornare presto con un nuovo album ma lei non rivela nulla di preciso. In un’intervista rilasciata il 5 agosto a We Music ha detto che sta facendo questo percorso piano piano.

Le tracce possibilmente usciranno una per volta e poi si concluderanno magari con l’uscita dell’album. Invece, riguardo al suo ultimo singolo, la Iurato ha detto che in questo lungo periodo ha ricercato se stessa. Ha provato a scrivere cose che sentiva veramente e aveva il bisogno di trovare la sua dimensione. La cantante ha aggiunto che quando ci si perde per ritrovarsi, si cerca di liberarsi dal peso delle cose. Invece, si dovrebbe seguire il ritmo giusto per trovare le vibrazioni.

Deborah Iurato esordisce come cantautrice

Nel pieno periodo del lockdown Deborah Iurato si è riscoperta cantautrice e ha intrapreso un nuovo percorso che la rende viva e piena di entusiasmo. Per lei, che è amante delle sfide, questa è davvero una sfida. Il progetto sta nascendo a poco a poco e sembra un puzzle che deve ricomporre tassello dopo tassello.

Ma è proprio quello che desidera arrivi al cuore della gente che la segue. La Iurato nell’intervista ha confessato di essere ad oggi più padrona di se stessa, più consapevole di essere donna e artista. Tuttavia, non ha escluso che lei possa un domani cantare qualcosa scritto da altri. Ha comunque voluto mettersi in gioco e lo sta facendo con molta convinzione.

La Iurato ha intrapreso un nuovo percorso

La Iurato ha trovato la consapevolezza di voler fare la cantautrice in un momento in cui ha avuto molto tempo per riflettere. Durante la quarantena ha focalizzato questo nuovo progetto, spinta dal fatto di aver dedicato del tempo a se stessa. Probabilmente era latente il sogno di scrivere i testi delle sue canzoni, ma ha avuto anche il tempo di riavvicinarsi ai suoi affetti.

La Iurato ha infatti confessato di aver sentito ancora più forte il legame con la sua terra e ha anche deciso di girare uno dei videoclip a Comiso. Insomma, è davvero un nuovo inizio per Deborah!