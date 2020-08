Nicola Vivarelli gravemente insultato sul web, il suo gesto non piace: “Fai una brutta fine…” (FOTO)

Nicola Vivarelli ha pubblicato un post su Instagram che ha generato molto scalpore e per il quale è stato pesantemente insultato da alcuni utenti. Da quando il giovane ha messo piede a Uomini e Donne per corteggiare Gemma, è finito nel mirino del web.

Di recente, però, i comportamenti dei due protagonisti stanno facendo infervorare gli utenti dei social, al punto che ieri in molti hanno deciso di attaccare Sirius bruscamente. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il post di Nicola Vivarelli

Il caos è scoppiato nel momento in cui Nicola Vivarelli ha pubblicato una sua foto con una criptica didascalia per la quale è stato insultato. Il ragazzo ha alluso al fatto che nella vita certi sguardi possono farlo innamorare. In molti ci hanno visto un riferimento alla Galgani, pertanto, hanno colto la palla al balzo per mortificare il protagonista. Diversi utenti lo hanno accusato di essere un falso ed un furbo. Andare a corteggiare una donna di 70 anni, abbastanza rinomata nel programma peraltro, è stata una mossa davvero eccellente.

In questo modo, infatti, Nicola è riuscito a guadagnare followers e popolarità, fattori che al giorno d’oggi sono di grande aiuto per entrare nel mondo del business. Tra i commenti, però, c’è stato anche chi è andato un po’ troppo oltre ed ha detto a Vivarelli che persone meschine come lui fanno una brutta fine. Il destinatario degli insulti non ha replicato ed ha preferito lasciar sfogare la rabbia degli utenti. (Continua dopo il post)

Sirius tace dopo essere stato insultato

Comportamento diverso, invece, ha assunto verso coloro i quali gli hanno fatto i complimenti. Altre persone, infatti, hanno posto l’accento sulla sua bellezza e sul suo animo gentile da uomo d’altri tempi. Secondo questa porzione di utenti, sarebbe Gemma ad essere in errore e ad aver finto interesse per un ragazzino così giovane solo per creare un po’ di pathos.

Ad ogni modo, se Nicola Vivarelli si sta esponendo sul web rischiando di essere anche così insultato, lo stesso non può dirsi di Gemma. La dama torinese, infatti, è completamente sparita dai social da circa un mese. I fan chiedono di lei ma nessuno riceve risposta. Che fine avrà fatto la donna? La sua potrebbe essere un’altra strategia per creare sgomento e animare le puntate di Uomini e Donne di settembre.