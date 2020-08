Una delle coppie della settima edizione di Temptation Island potrebbe partecipare alla quinta edizione del reality. Ecco le ultime indiscrezioni

Grande Fratello Vip: arriva una coppia di Temptation Island come unico concorrente?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per arrivare su Canale 5. La data scelta per la prima puntata è il 14 settembre. Alfonso Signorini sarà alla guida del reality, dopo il successo della quarta edizione, affiancato da Pupo nel ruolo di opinionista. In queste ore è uscita la notizia che vicino a Pupo ci sarà Antonella Elia, ormai nota opinionista tv ed ex concorrente del reality.

Tuttavia, in queste ore è trapelata un’indiscrezione molto curiosa. Sapete che si parlava della presenza di coppie di famosi come unico concorrente perchè a quanto pare il conduttore vuole dare un’impronta sentimentale alla nuova edizione. Ebbene, pare che una delle coppie in trattativa con la produzione sia quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. (Continua dopo la foto)

Manila e Lorenzo hanno conquistato il pubblico dopo la loro partecipazione alla settima edizione di Temptation Island. Lei ha convinto il pubblico per la sua storia e per le decisioni che ha preso per la sua vita, lui per la sua simpatia e per i consigli che ha dato agli altri protagonisti del programma. Entrambi, inoltre, hanno portato rispetto all’altro e insieme hanno deciso di andare a convivere, sposarsi e, forse, allargare la famiglia.

L’indiscrezione

A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato Francesco Fredella fra le pagine di Libero Quotidiano. Lui ha parlato di una “fonte ben informata” che ha parlato di loro come coppia in trattativa con Alfonso Signorini e la produzione per partecipare al Grande Fratello Vip come unico concorrente. Il successo e l’apprezzamento del pubblico nei loro confronti avrebbero incuriosito la rete e lo stesso conduttore.

Manila e Lorenzo, dunque, nella Casa (e di nuovo in tv) potrebbero approfondire aspetti della loro relazione. Ad esempio, potrebbe esserci una dichiarazione di matrimonio in diretta. Potrebbero anche affrontare l’argomento figlio che tanto fa pensare Lorenzo.

Le ultime voci

Nel web è data ormai per certa la presenza nel cast di Elisabetta Gregoraci, mentre si mormora ancora su Flavia Vento. Patrizia De Blanck ad un evento pubblico ha fatto capire che parteciperà, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali. Alfonso Signorini, però, ha assicurato che il cast della quinta edizione sarà ancora più stellare di quello della quarta con molte storie personali e un doppio appuntamento settimanale che riuscirà a coinvolgere maggiormente il pubblico.